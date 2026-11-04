Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin yüzde 4,12 yükselişle 11.478,13 puandan kapandığı 4 Kasım 2026 Çarşamba günü, 6 hisse senedinde özel emir yöntemiyle işlem gerçekleştirildi. Türk Hava Yolları (THYAO), SASA Polyester (SASA), Şişecam (SISE) ve Koç Holding'in (KCHOL) de aralarında bulunduğu hisselerde toplam 796 milyon 725 bin TL tutarında özel emir işlemi yapıldı.

EN YÜKSEK TUTARLI ÖZEL EMİR İŞLEMİ THYAO HİSSESİNDE

Günün en yüksek tutarlı özel emir işlemi 3. çeyrek bilançosunda net karı gerileyen Türk Hava Yolları (THYAO) paylarında gerçekleşti.

THYAO hissesinde 279,50 TL fiyat üzerinden 1 milyon 500 bin lotluk işlem yapılırken toplam işlem tutarı 417 milyon 750 bin TL oldu.

Koç Holding (KCHOL) paylarında ise 203,75 TL fiyat üzerinden 1 milyon lotluk, toplam 203 milyon 750 bin TL tutarında özel emir işlemi gerçekleştirildi.

ÖZEL EMİRLE İŞLEM YAPILAN 6 HİSSE

4 Kasım 2026 tarihinde özel emir yöntemiyle işlem gerçekleştirilen hisseler ve işlem detayları şöyle;

Hisse Kodu Özel Emir İşlem Hacmi (TL) İşlem Adedi (Lot) İşlem Fiyatı (TL) THYAO 417.750.000 1.500.000 279,50 KCHOL 203.750.000 1.000.000 203,75 SISE 70.800.000 2.000.000 35,40 SAHOL 52.050.000 600.000 86,75 SASA 32.000.000 20.000.000 1,60 ENKAI 20.375.000 250.000 81,50 TOPLAM 796.725.000 25.350.000 —

BORSA İSTANBUL'DA ÖZEL EMİR İŞLEMİ NEDİR?

Özel emir işlemi, alıcı ve satıcının belirli bir fiyat ve miktar üzerinde anlaşarak gerçekleştirdiği pay alım satım işlemidir.

Bu işlemlerde fiyat, hisse senedinin işlem anındaki piyasa fiyatından farklı olabilir. Emirler, belirlenen karşı yatırım kuruluşuna iletilerek gerçekleştirilir.

Yüksek tutarlı işlemlerin ardından bazı yatırımcılar veya şirketler tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay alım satım bildirimleri yayımlanabilir.

Ancak her özel emir işlemi için alıcı ve satıcı taraflara ilişkin kamuya açık bir bildirim yapılması zorunlu değildir. Bu nedenle işlemin tarafları her zaman belirlenemeyebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.