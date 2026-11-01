Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin yüzde 3,64 düşüşle 10.759,56 puandan tamamladığı 30 Ekim Cuma günü, 9 hisse senedinde özel emir işlemleri gerçekleştirildi. ASELSAN (ASELS), Türk Hava Yolları (THYAO), Ereğli Demir Çelik (EREGL) ve Yapı Kredi (YKBNK) gibi büyük şirketlerin de yer aldığı işlemlerin toplam hacmi 662,7 milyon TL'ye ulaştı. Günün en yüksek tutarlı özel emir işlemi ise SUNTK hissesinde gerçekleşti.

BORSA İSTANBUL'DA 9 HİSSEDE ÖZEL EMİR İŞLEMİ YAPILDI

BIST 100 endeksi, 30 Ekim Cuma günü 405,88 puan gerileyerek 10.759,56 puandan kapanış yaptı. Endeksteki günlük değer kaybı yüzde 3,64 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul'da satışların yoğunlaştığı işlem gününde 9 farklı hisse senedinde özel emir yöntemiyle alım satım yapıldı.

Söz konusu işlemlerin toplam hacmi 662 milyon 743 bin 552 TL, işlem miktarı ise 27 milyon 870 bin 737 lot oldu.

EN YÜKSEK ÖZEL EMİR HACMİ SUNTK HİSSESİNDE

30 Ekim'de en yüksek özel emir işlem hacmi 326,5 milyon TL ile Sun Tekstil (SUNTK) hissesinde kaydedildi.

SUNTK'yi 110,2 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) ve 55,3 milyon TL ile Yapı Kredi (YKBNK) izledi.

ASELSAN (ASELS) hisselerinde ise 350 TL fiyat üzerinden 120 bin lotluk özel emir işlemi gerçekleştirildi. İşlemin toplam büyüklüğü 42 milyon TL oldu.

ÖZEL EMİRLE İŞLEM YAPILAN 9 HİSSE

Hisse kodu İşlem hacmi (TL) İşlem miktarı (lot) İşlem fiyatı (TL) AEFES 15.760.000 1.000.000 15,76 AKBNK 31.696.500 510.000 62,15 ASELS 42.000.000 120.000 350,00 EREGL 13.653.000 450.000 30,34 GUBRF 37.650.500 146.500 257,00 SUNTK 326.523.132 19.195.637 17,01 THYAO 110.247.600 447.600 246,308 YKBNK 55.316.500 1.585.000 34,90 ZERGY 29.896.320 4.416.000 6,77

ÖZEL EMİR İŞLEMİ NEDİR?

Özel emir işlemi, alıcı ve satıcının karşılıklı anlaşarak belirledikleri fiyat üzerinden gerçekleştirdikleri pay alım satım işlemidir.

Bu işlemlerde fiyat, hissenin piyasada o anda işlem gördüğü seviyeden farklı olabilir.

Özel emir yöntemiyle gerçekleştirilen işlemlerde nominal tutar, fiyat, valör ve ilgili sermaye piyasası aracı belirlenerek karşı yatırım kuruluşuna emir iletilir.

Bazı yüksek tutarlı işlemlerin ardından alıcı ve satıcı taraflar Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay alım satım bildirimi yayımlayabilir.

Ancak KAP üzerinden açıklama yapılmadığı durumlarda, özel emir işlemlerinin hangi yatırımcılar arasında gerçekleştiği yalnızca işlem verilerinden belirlenemez.

ÖZEL EMİR İŞLEMLERİ HİSSE FİYATINI NASIL ETKİLER?

Özel emir işlemleri, yüksek miktarlı hisse devirlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan yöntemler arasında yer alıyor.

Bu işlemler tek başına bir hissede yükseliş veya düşüş yaşanacağı anlamına gelmiyor.

İşlemin tarafları, fiyatı, büyüklüğü ve piyasa koşulları, yatırımcıların değerlendirmelerinde önem taşıyor.

Ayrıca özel emir işlemlerindeki fiyatlar, ilgili hisselerin gün sonu kapanış fiyatlarıyla aynı olmak zorunda değil.