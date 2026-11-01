Borsa İstanbul'da işlem gören iki şirket, 26-30 Ekim 2026 haftasında Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulundu. Goodyear Lastikleri (GOODY), 5,56 milyar TL tutarındaki tahsisli sermaye artırımı için başvuru yaparken, Sümer Varlık Yönetim (SMRVA) bağımsız yönetim kurulu üyesi atamasını Kurulun incelemesine sundu. Her iki şirket de başvurularına ilişkin ayrıntıları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu.

GOODY'DEN 5,56 MİLYAR TL'LİK SERMAYE ARTIRIMI BAŞVURUSU

Goodyear Lastikleri (GOODY), 26 Ekim 2026 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı doğrultusunda tahsisli sermaye artırımı için 28 Ekim'de SPK'ya başvurduğunu açıkladı.

Şirketin KAP bildirimine göre, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak gerçekleştirilecek sermaye artırımı kapsamında toplam 5 milyar 559 milyon 332 bin 811,60 TL'lik satış hasılatı planlanıyor.

İhraç edilecek payların tamamı Goodyear SA'ya tahsis edilecek.

Şirketin açıkladığı sermaye bilgileri şöyle:

Kayıtlı sermaye tavanı: 7,6 milyar TL

Mevcut çıkarılmış sermaye: 1,52 milyar TL

Planlanan satış tutarı: 5,56 milyar TL

Payların tahsis edileceği ortak: Goodyear SA

SPK başvuru tarihi: 28 Ekim 2026

Artırılacak nominal sermaye tutarı, mevzuat kapsamında belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak. Bu nedenle 5,56 milyar TL'lik satış tutarı doğrudan sermayeye eklenecek nominal tutarı ifade etmiyor.

GOODY'nin sermaye artırımı neden önemli?

Goodyear'ın açıklamasındaki en önemli ayrıntı, işlemin mevcut ortak borcuyla bağlantılı olması.

Şirket, hakim ortağı Goodyear SA'dan daha önce kullandığı 100 milyon euroluk krediden kaynaklanan 5,56 milyar TL tutarındaki borcun, tahsisli sermaye artırımı kapsamında mahsup edilmesini planlıyor.

Böylece ihraç edilecek paylar karşılığında oluşacak sermaye koyma yükümlülüğü, şirkete daha önce sağlanan finansmandan kaynaklanan borçla karşılanacak.

Dolayısıyla işlem, şirketin kasasına 5,56 milyar TL tutarında yeni nakit girişi anlamına gelmiyor. Amaç, mevcut finansal borcun özkaynak yapısına dönüştürülmesiyle bilançonun güçlendirilmesi.

Sermaye artırımı işleminin gerçekleştirilebilmesi için ilgili onay süreçlerinin tamamlanması gerekiyor.

SÜMER VARLIK YÖNETİM (SMRVA) SPK'YA BAŞVURDU

Sümer Varlık Yönetim (SMRVA), bağımsız yönetim kurulu üyesi değişikliğine ilişkin SPK başvurusu gerçekleştirdi.

Şirketin açıklamasına göre, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Ali Hepşen, 26 Ekim 2026 tarihinde görevinden istifa ederek ayrıldı.

Boşalan üyelik için Halil Kürşat Alanyalıoğlu'nun görevlendirilmesi planlandı.

Alanyalıoğlu'nun, Ali Hepşen'in kalan görev süresi boyunca bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapması ve atamanın ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulması öngörülüyor.

Şirket, söz konusu üyelik için Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri doğrultusunda 28 Ekim'de SPK'ya başvurduğunu bildirdi.

SPK BAŞVURULARI ONAYLANDI MI?

Goodyear Lastikleri ve Sümer Varlık Yönetim'in 28 Ekim tarihli bildirimleri, başvuruların gerçekleştirildiğini gösteriyor.

Ancak başvuru yapılmış olması, ilgili işlemlerin SPK tarafından onaylandığı anlamına gelmiyor.

Yatırımcılar açısından GOODY'nin sermaye artırımı sürecindeki pay satış fiyatı ve nominal sermaye tutarı ile SMRVA'nın bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin inceleme sonucu takip edilecek.

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