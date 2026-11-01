Borsa İstanbul'da fon soruşturması kapsamında Genel Müdür Korkmaz Enes Ergun'un gözaltına alınmasının ardından yönetimde görev değişikliğine gidildi. Borsa İstanbul Yönetim Kurulu, 1 Kasım 2026 tarihinde aldığı kararla Genel Müdür Yardımcısı Atila Türeli'yi vekaleten genel müdür olarak görevlendirdi.

BORSA İSTANBUL'UN YENİ GENEL MÜDÜRÜ ATİLA TÜRELİ OLDU

Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu, 1 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen toplantıda genel müdürlük görevine ilişkin karar aldı.

Alınan karar doğrultusunda, kurumda Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Atila Türeli, Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevini vekaleten yürütmek üzere görevlendirildi.

Görev değişikliği, Korkmaz Enes Ergun'un fon soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından gerçekleşti.

KORKMAZ ENES ERGUN FON SORUŞTURMASI KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, 31 Ekim Cumartesi günü gözaltına alındı.

Başsavcılık, Ergun'un "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "rüşvet" suçlamaları kapsamında gözaltına alındığını ve soruşturma işlemlerinin devam ettiğini açıkladı.

26 Mart 2021 tarihinden bu yana Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak görev yapan Ergun hakkında yürütülen adli süreç devam ediyor.

ATİLA TÜRELİ KİMDİR?

Borsa İstanbul Genel Müdürlüğüne vekaleten getirilen Atila Türeli, 1970 yılında Konya'nın Ereğli ilçesinde doğdu.

İlkokul eğitimini Ereğli Cumhuriyet İlkokulunda, ortaokul ve lise eğitimini Konya Anadolu Lisesinde tamamladı.

1993 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Türeli, 2008 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Avrupa Birliği Kamu Hukuku ve Entegrasyon alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

1994 yılında avukatlık ruhsatını alan Türeli, 2000 yılına kadar adli yargıda hakim olarak görev yaptı.

2000 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının (İMKB) açtığı sınavı kazanarak Hukuk Müşavirliğinde avukat olarak çalışmaya başladı.

BORSA İSTANBUL'DA HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Atila Türeli, borsa bünyesinde farklı yönetim kademelerinde görev aldı.

2000–2012: Hukuk Müşavirliğinde çeşitli görevler

Hukuk Müşavirliğinde çeşitli görevler 2012–2014: Üye İşleri Bölüm Müdürü

Üye İşleri Bölüm Müdürü 2014–2016: Uyum Bölüm Müdürü

Uyum Bölüm Müdürü 2016–2023: Baş Hukuk Müşaviri

Türeli, Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcılığı görevinin yanı sıra Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Tahkim Merkezi Genel Kurul Üyesi olarak görev yapıyor.

Çeşitli hukuk dallarında uzman arabuluculuk sertifikalarına da sahip olan Türeli, Borsa İstanbul'daki yeni görevlendirmeyle birlikte genel müdürlük görevini vekaleten üstlendi.