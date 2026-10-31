İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun hakkında gözaltı kararı uygulandı.

Başsavcılık, Ergun'un "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "rüşvet" suçlamaları kapsamında gözaltına alındığını duyurdu.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan 'Fon Soruşturması' kapsamında; Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve rüşvet' suçlarından gözaltına alınmış olup soruşturma işlemleri devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."