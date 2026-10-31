2027 yılına yaklaşırken milyonlarca memur, emekli ve asgari ücretlinin gözü yeni yıl zamlarına çevrildi. Sözcü TV'de yayınlanan "İyi Ki Hafta Sonu" programına konuk olan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Ocak ayında gündeme gelebilecek maaş artışlarına ilişkin farklı senaryoları hesapladı. Enflasyon tahminlerinden refah payına, en düşük emekli aylığından asgari ücret artışına kadar birçok başlıkta olası rakamları değerlendirdi.

Yılmaz, canlı yayında yaptığı hesaplamalarda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri ile Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki beklentileri esas aldı.

OCAK ZAMMI İÇİN 6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 10'U AŞIYOR

2026 yılının ikinci yarısına ilişkin enflasyon hesaplamasında temmuz, ağustos ve eylül aylarına ait kesinleşen veriler ile yılın son üç ayına yönelik tahminler kullanıldı.

Hesaplamada temmuz enflasyonu yüzde 1,78, ağustos enflasyonu yüzde 1,84 ve eylül enflasyonu yüzde 1,84 olarak dikkate alındı.

Ekim ayı için yüzde 2,11, kasım ayı için yüzde 1,18 ve aralık ayı için yüzde 0,97 enflasyon beklentisi üzerinden hesaplama yapıldı. Bu varsayımlarla altı aylık kümülatif enflasyon artışının yaklaşık yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşmesi öngörüldü.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Emin Yılmaz'ın hesaplamalarına göre, yaklaşık yüzde 10'luk artış senaryosunda memur ve memur emeklilerinin maaşlarında da yükseliş yaşanacak.

Hesaplamada mevcut 31 bin 526 TL seviyesindeki memur emeklisi aylığının 34 bin 54 TL'ye çıkabileceği belirtildi.

Diğer maaş hesaplamaları ise şöyle sıralandı:

Bekâr memur maaşı: 66 bin 187 TL'den 71 bin 495 TL'ye

Evli memur maaşı: 70 bin 257 TL'den 75 bin 891 TL'ye

Memur emeklisi maaşı: 31 bin 526 TL'den 34 bin 54 TL'ye

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN 4 FARKLI ZAM SENARYOSU

Yayında en düşük emekli aylığına yönelik refah payı seçenekleri de değerlendirildi. Yüzde 10 enflasyon artışına farklı oranlarda refah payı eklenmesi durumunda ortaya çıkabilecek maaşlar hesaplandı.

Zam senaryosu Zam oranı Yeni maaş %10 enflasyon + %5 refah payı %15 27.084 TL %10 enflasyon + %10 refah payı %20 28.262 TL %10 enflasyon + %15 refah payı %25 29.440 TL %10 enflasyon + %20 refah payı %30 30.617 TL

Bu senaryolara göre en düşük emekli aylığının yüzde 30 artış durumunda 30 bin 617 TL seviyesine ulaşabileceği hesaplandı.

EMEKLİLERE KADEMELİ ZAM VE VATANDAŞLIK MAAŞI FORMÜLÜ

Yayında emeklilerin maaş artışlarına ilişkin farklı modeller de gündeme geldi. Bunlar arasında prim gün sayısına göre farklılaştırılmış zam, kademeli artış ve çalışan emeklilere yönelik düzenlemeler öne çıktı.

Değerlendirilen alternatifler şöyle sıralandı:

Kademeli zam: Daha düşük emekli aylığı alanlara yüksek, maaşı daha yüksek olanlara ise daha düşük oranda artış yapılması.

Prim gün sayısına göre ayrım: 3 bin 600 gün ile 9 bin gün prim ödeyen emeklilerin farklı değerlendirilmesi.

Çalışan emeklilere yönelik model: Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyerek çalışmaya devam eden emeklilerin durumunun ayrıca ele alınması.

Yaşa ve özel durumlara göre destek: 60 ve 65 yaş üzerindeki emekliler ile engelli emeklilere ilave destek sağlanması.

Vatandaşlık maaşı: Hane gelirinin belirlenen eşik tutarın altında kalması halinde aradaki farkın kira, ısınma, enerji ve gıda desteği gibi kalemlerle karşılanması.

2027 ASGARİ ÜCRET İÇİN YÜZDE 25-30 ZAM BEKLENTİSİ

Programda 2027 yılı asgari ücretine yönelik olası artış oranları da değerlendirildi. Yılmaz'ın hesaplamalarında en güçlü beklentinin yüzde 25 ile yüzde 30 arasındaki zam aralığında olduğu ifade edildi.

Farklı zam oranlarına göre hesaplanan net asgari ücret tutarları şöyle:

Zam oranı Net asgari ücret %21 33.971 TL %25 35.084 TL %30 36.458 TL %35 37.901 TL %40 39.305 TL

Yüzde 25 zam senaryosunda brüt asgari ücretin 41 bin 287 TL, yüzde 30 zam senaryosunda ise 42 bin 939 TL olabileceği hesaplandı.

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ DE HESAPLANDI

Yayında yalnızca çalışanların alacağı net ücretler değil, yeni asgari ücretin işverenlere getireceği maliyetler de ele alındı.

Yüzde 25 zam senaryosunda işverenin maliyeti imalat sektöründe 49 bin 28 TL, hizmet ve diğer sektörlerde 50 bin 267 TL olarak hesaplandı. SGK borcu nedeniyle teşviklerden yararlanamayan işverenler için maliyetin 51 bin 93 TL'ye çıkabileceği belirtildi.

Yüzde 30 zam senaryosunda ise işveren maliyetinin imalat sektöründe 50 bin 990 TL, hizmet sektöründe 52 bin 278 TL ve teşviklerden yararlanamayan işverenlerde 53 bin 137 TL olabileceği ifade edildi.

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİNDE AÇLIK SINIRI GÜNDEMDE

Yılmaz, asgari ücret görüşmelerinde sendikaların taleplerinin belirleyici olabileceğine dikkat çekti. Türk-İş tarafından açıklanan 38 bin 24 TL'lik açlık sınırının pazarlık sürecinde önemli bir referans olabileceğini değerlendirdi.

15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 5 işçi, 5 işveren ve 5 hükümet temsilcisiyle yürüttüğü süreçte, yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik görüşmelerin milyonlarca çalışan tarafından yakından takip edilmesi bekleniyor.

Memur, emekli ve asgari ücretliler için gündeme gelen bu rakamlar ise henüz kesinleşmiş zam oranlarını değil, canlı yayında ele alınan olası artış senaryolarını yansıtıyor.