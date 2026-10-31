ABD borsalarında yapay zeka yatırımlarının maliyetleri ve bu yatırımlardan elde edilecek gelirlere ilişkin endişeler teknoloji hisselerinde sert satışlara neden oldu. Nasdaq 100 endeksi ekim ayını yüzde 6,7 kayıpla tamamlarken, Apple 5,03 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Nvidia'yı geride bırakarak dünyanın en değerli halka açık şirketi unvanını yeniden kazandı.

APPLE, NVİDİA'YI GERİDE BIRAKTI

Yapay zeka yatırımlarının getirisine yönelik soru işaretleri teknoloji hisselerinde satış baskısını artırırken, Apple piyasa değeri bakımından Nvidia'yı yeniden geride bıraktı.

Cuma günü Apple hisseleri yüzde 1,2 gerilemesine rağmen şirketin piyasa değeri 5,03 trilyon dolara ulaştı. Nvidia hisseleri ise yüzde 4,2 düşüşle 4,93 trilyon dolarlık piyasa değerine geriledi. Böylece Apple, temmuz ayının sonundan bu yana ilk kez Nvidia'nın önüne geçti.

Apple hisseleri 2026 yılında yüzde 27 yükselerek Muhteşem Yedili olarak adlandırılan büyük teknoloji şirketleri arasında en güçlü performansı sergiledi. Bu oran, ikinci sıradaki Nvidia'nın aynı dönemdeki yükselişinin iki katından fazla oldu.

APPLE'IN NAKİT AKIŞI YATIRIMCILARIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Yapay zeka altyapısına yönelik sermaye harcamalarını sınırlı tutan Apple, güçlü serbest nakit akışı sayesinde teknoloji hisselerinde yaşanan satış dalgasından görece daha az etkilendi.

Şirketin 30 Eylül'de sona eren 2026 mali yılında serbest nakit akışının yüzde 38 artarak 142 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Buna karşılık Alphabet ve Amazon gibi şirketlerin yüksek yapay zeka altyapı harcamaları nedeniyle serbest nakit akışlarının negatife döndüğü ve finansman için borç piyasalarına yönelimlerinin arttığı belirtildi. Yükselen faiz oranları da şirketlerin borçlanma maliyetlerini artırdı.

NASDAQ 100 EKİM AYINDA YÜZDE 6,7 GERİLEDİ

Teknoloji hisselerinde yaşanan satış dalgası, Nasdaq Composite endeksinin cuma günü haziran ayından bu yana en büyük günlük düşüşünü kaydetmesine yol açtı.

Nasdaq 100 endeksi günü yüzde 3,5 düşüşle tamamlarken, son zirvesinden yüzde 10 gerileme anlamına gelen düzeltme bölgesinin sınırına yaklaştı. Nasdaq Composite ise kapanış bazındaki zirvesinin yüzde 7,8 altında kaldı.

Nasdaq 100, ekim ayını yüzde 6,7 kayıpla tamamlayarak Mart 2025'ten bu yana en kötü aylık performansını sergiledi.

INTEL VE REDDİT HİSSELERİNDE SERT KAYIP

Cuma günkü işlemlerde Intel ve Reddit hisseleri yüzde 29, Sandisk hisseleri ise yüzde 13 değer kaybetti. Intel'in ekim ayındaki toplam kaybı yüzde 45'i aşarak şirketin 40 yılı aşkın geçmişine uzanan verilerindeki en büyük aylık düşüş oldu.

Yapay zeka bilgi işlem hizmetleri sunan veri merkezi işletmecileri CoreWeave ve Nebius hisseleri de ekim ayında yüzde 30'un üzerinde geriledi.

Microsoft, Meta Platforms, Amazon ve Alphabet hisseleri ise hafta içindeki sert düşüşlerin ardından cuma günü yüzde 1 ila yüzde 2 arasında değer kaybetti.

YAPAY ZEKA YATIRIMLARININ FİNANSMANI ENDİŞE YARATIYOR

Capital Economics verilerine göre Microsoft, Meta, Amazon ve Alphabet, son 12 ayda S&P 500 şirketlerinin toplam sermaye harcamalarının üçte birinden fazlasını gerçekleştirdi. Bu payın daha da yükselmesi bekleniyor.

Capital Economics Piyasa Ekonomisti John Higgins, büyük bulut ve teknoloji şirketlerinin sermaye harcamalarındaki artışın giderek dış finansmana bağımlı hale gelmesinin yatırımcı endişelerini artırdığını belirtti. Higgins, yatırımcıların şirketlerin toplam yatırım tutarları ve bu yatırımların nasıl finanse edildiği konusunda daha fazla kaygı duymaya başladığını ifade etti.

Annex Wealth Management Baş Ekonomi Stratejisti Brian Jacobsen ise yatırımcıların yapay zeka yatırımlarından hangi şirketlerin gelir elde edebileceğini, hangilerinin ise bu yatırımları kazanca dönüştüremeyebileceğini değerlendirmeye başladığını söyledi.