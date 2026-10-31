Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun Avustralya'nın Sidney kentinde 2015 yılında açtığı Anason restoranı, biriken vergi borçları nedeniyle kayyum yönetimine devredildi. İşletmenin Avustralya Vergi Dairesi'ne (ATO) yaklaşık 72,4 milyon TL karşılığı 2 milyon 60 bin Avustralya doları borcu bulunduğu öğrenildi.

ANASON RESTORANI KAYYUM YÖNETİMİNE DEVREDİLDİ

Daily Telegraph gazetesinin haberine göre, Somer Sivrioğlu'nun Sidney'de faaliyet gösteren Anason restoranı, vergi yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle kayyum yönetimine alındı.

Restoranın Avustralya Vergi Dairesi'ne olan borcunun 2 milyon 60 bin Avustralya doları, yaklaşık 72,4 milyon TL seviyesinde olduğu belirtildi.

SOMER SİVRİOĞLU: CİDDİ FİNANSAL ZORLUKLAR YAŞADIK

Gazeteye açıklamalarda bulunan Somer Sivrioğlu, işletmenin yaklaşık beş yıldır ciddi finansal zorluklarla mücadele ettiğini ve bu süreçte adeta hayatta kalma mücadelesi verdiklerini söyledi.

Vergi borçlarının zor bir dönemde hızla biriktiğini belirten Sivrioğlu, işletmenin başarılı olmasına rağmen yükümlülüklerini yerine getiremediklerini ifade etti.

Sivrioğlu, küçük işletme yapılandırmasına başvurduklarını ancak taleplerinin reddedildiğini, ardından 30 aylık geri ödeme planı için başvuru yaptıklarını söyledi. Bu başvuruya ilişkin dört aydan uzun süre yanıt beklediklerini de aktardı.

RESTORAN HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYOR

Kayyum sürecine rağmen Anason restoranının faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi. Sivrioğlu, işletmenin vergi dairesi dışında herhangi bir kişi veya kuruma borcu bulunmadığını savundu.

Ünlü şef, tedarikçilere ve çalışanlara yönelik herhangi bir borçlarının olmadığını, tek borçlarının Avustralya Vergi Dairesi'ne bulunduğunu dile getirdi.