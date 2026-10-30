Yayımlanan özette, son dönem gerçekleşmeleri ve öncü göstergelerin enflasyonun ana eğilimindeki kademeli düşüşü teyit ettiği belirtilirken, ekim ayı tüketici enflasyonunda gıda ve enerji kalemleri kaynaklı geçici bir ivmelenme görülebileceği uyarısında bulunuldu.

MANŞET ENFLASYONDA HIZLANMA, ÇEKİRDEKTE ILIMLI SEYİR BEKLENTİSİ

Eylül ayında aylık bazda yüzde 1,84 olarak gerçekleşen enflasyonun ardından, ekim verilerine ilişkin şu tespitlere yer verildi:

• Mutfak ve Akaryakıt Baskısı: Taze meyve ve sebze fiyatlarındaki artışın gıda enflasyonunu yukarı yönlü baskıladığı, uluslararası enerji fiyatlarındaki seyrin ise akaryakıt, tüp gaz ve katı yakıt kalemlerinde artışa yol açmaya devam edeceği ifade edildi.

• Ana Eğilim Korunuyor: Manşet enflasyondaki olası hızlanmaya rağmen, temel mal grubundaki fiyat hareketlerinin ılımlı seyrini koruduğu; B ve C çekirdek göstergelerinin manşete kıyasla daha dengeli bir patikada kalacağı vurgulandı.

İÇ TALEPTE YAVAŞLAMA SÜRÜYOR, KREDİ BÜYÜMESİ HIZ KESTİ

TCMB, iktisadi faaliyete ilişkin göstergelerin iç talepteki zayıf seyrin korunduğuna işaret ettiğini bildirdi. Açıklanan verilerde şu başlıklar öne çıktı:

• Sanayi Üretimi: Ağustos ayında aylık bazda yüzde 1, yıllık bazda yüzde 1,9 daralan sanayi üretiminin, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,4 gerilediği kaydedildi.

• Kredi Büyüme Hızları: Bireysel kredilerde 4 haftalık ortalama artış hızı yüzde 1 seviyesine inerken, Türk lirası ticari kredilerdeki büyüme oranı yüzde 2,3 düzeyinde gerçekleşti.

BRÜT REZERVLER 169,1 MİLYAR DOLAR, CDS 251 BAZ PUANA ÇIKTI

Kurul özetinde TCMB'nin rezerv durumu ve Türkiye'nin risk primine dair güncel veriler de paylaşıldı:

• Uluslararası Rezervler: Merkez Bankası'nın brüt uluslararası rezervleri, 11 Eylül tarihinden itibaren 9,6 milyar dolar azalarak 16 Ekim itibarıyla 169,1 milyar dolara geriledi.

• Risk Primi (CDS): Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi 21 Ekim tarihi itibarıyla 251 baz puana yükseldi.

"FİYAT İSTİKRARI SAĞLANANA KADAR SIKI DURUŞ SÜRECEK"

Faiz indirim sürecine rağmen para politikasında temkinli yaklaşımın altı çizildi. Faiz adımlarının boyutu ile zamanlamasının enflasyonun gerçekleşen ve beklenen seyrine göre toplantı bazlı belirleneceğini aktaran Kurul, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma görülmesi durumunda para politikası araçlarının derhal sıkılaştırılacağı taahhüdünü yineledi.