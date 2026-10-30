Eylül ayında 100 eşik değerinin üzerine çıkarak iyimserlik bölgesinde yer alan ekonomik güven, ekim ayında tüketici ve hizmet sektöründeki geri çekilmenin etkisiyle yeniden 100 baz puanın altına indi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2026 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.
Eylül ayında 101,3 seviyesinde bulunan ekonomik güven endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 3,9 azalarak 97,3 değerine geriledi.
0-200 aralığında hesaplanan endekste 100'ün altındaki değerler genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği yansıtıyor.
EN SERT DÜŞÜŞ TÜKETİCİ GÜVENİNDE YAŞANDI
Ekim ayında alt endekslerde en belirgin kayıp tüketici tarafında kaydedildi:
Tüketici Güven Endeksi: Eylül ayındaki 91,9 seviyesinden ekimde yüzde 7,7 azalışla 84,8'e geriledi ve kötümser görünümünü derinleştirdi.
Reel Kesim (İmalat Sanayi) Güven Endeksi: Bir önceki aya göre yüzde 1,4 azalarak 102,5'ten 101,1'e indi. Eşik değerin üzerinde kalarak iyimser seyrini korudu.
Hizmet Sektörü Güven Endeksi: Eylül ayında 111,9 iken ekimde yüzde 2,4 düşüşle 109,2'ye çekildi.
PERAKENDE VE İNŞAATTA SINIRLI YÜKSELİŞ
Genel endeksteki geri çekilmeye karşın perakende ticaret ve inşaat sektörleri ekim ayını kısmi artışlarla tamamladı:
Perakende Ticaret Sektörü Güven Endeksi: Yüzde 1,1'lik artışla 111,3'ten 112,5'e çıkarak iyimser alandaki gücünü sürdürdü.
İnşaat Sektörü Güven Endeksi: Yüzde 0,4 artış kaydederek 83,0'dan 83,3'e yükselmesine rağmen 100 eşik değerinin oldukça altında kalmaya devam etti.
(Not: Endeks değerleri mevsim etkilerinden arındırılmış verilerdir; tüketici güven endeksinde mevsim etkisi bulunmamaktadır.)