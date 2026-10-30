Borsa İstanbul'da 30 Ekim 2026 Cuma günü aracı kurumların alım ve satım işlemleri yakından takip ediliyor. Ak Yatırım'ın TSİ 12.00 itibarıyla gerçekleştirdiği işlemlerde en fazla net alım yapılan hisse İş Bankası (ISCTR) oldu. Satış tarafında ise ASRPN.V... ilk sırada yer aldı.

AK YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Ak Yatırım'ın alım işlemlerinde ISCTR 7 milyon 61 bin 789 lotla ilk sırada yer aldı. ISCTR'yi 4 milyon 143 bin 140 lotla ATAHJV, 3 milyon 664 bin 137 lotla PEKGY takip etti.

Aracı kurumun alım tarafında öne çıkan diğer hisseler PAHOL ve BTCIM oldu.

Hisse kodu Net lot Pay (%) Maliyet ISCTR 7.061.789 8,28 12,074 ATAHJV 4.143.140 4,86 0,01 PEKGY 3.664.137 4,30 0,82 PAHOL 3.298.255 3,87 0,809 BTCIM 3.137.431 3,68 1,425 Diğer 63.974.442 75,02 -

AK YATIRIM'IN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Satış tarafında ASRPN.V... 3 milyon 544 bin 500 lotluk net satışla ilk sırada yer aldı. Bu hisseyi 2 milyon 478 bin 396 lotla GFAJMV, 2 milyon 146 bin 167 lotla PB1SOV izledi.

GFAJFV ve TRABZ.V... de Ak Yatırım'ın satış yaptığı diğer varlıklar arasında yer aldı.

Hisse kodu Net lot Pay (%) Maliyet ASRPN.V... -3.544.500 6,91 0,01 GFAJMV -2.478.396 4,83 0,127 PB1SOV -2.146.167 4,18 0,03 GFAJFV -1.631.932 3,18 0,081 TRABZ.V... -1.503.370 2,93 0,083 Diğer -40.012.147 77,97 -

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