Gedik Yatırım, ASELS hissesi için hedef fiyatını 587 TL'den 594 TL'ye yükseltti. Aracı kurum, yüzde 71,55 prim potansiyeli öngördü.
Borsa İstanbul'un öne çıkan savunma sanayisi şirketlerinden Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) hisseleri için aracı kurumların hedef fiyat açıklamaları sürüyor. 30 Ekim 2026 tarihinde Gedik Yatırım, Aselsan için hedef fiyatını yukarı yönlü güncelledi.
GEDİK YATIRIM ASELS HEDEF FİYATINI YÜKSELTTİ
Gedik Yatırım, Aselsan hisseleri için daha önce 587 TL olarak açıkladığı hedef fiyatını 594 TL'ye çıkardı. Aracı kurum, hisseye yönelik tavsiyesini ise "endeks üstü getiri" olarak korudu.
30 Ekim 2026 itibarıyla 346,25 TL seviyesinde bulunan ASELS hisseleri için açıklanan 594 TL'lik hedef fiyat, yüzde 71,55 prim potansiyeline işaret etti.
|Aracı kurum
|Gedik Yatırım
|Hisse kodu
|ASELS
|Hedef fiyat
|594,00 TL
|Önceki hedef fiyat
|587,00 TL
|Son fiyat
|346,25 TL
|Tavsiye
|Endeks üstü getiri
|Prim potansiyeli
|%71,55
|Açıklanma tarihi
|30 Ekim 2026
Gedik Yatırım'ın güncellemesiyle birlikte Aselsan hisseleri için açıklanan hedef fiyat 587 TL'den 594 TL'ye yükselmiş oldu.