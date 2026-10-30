Borsa İstanbul'un öne çıkan savunma sanayisi şirketlerinden Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) hisseleri için aracı kurumların hedef fiyat açıklamaları sürüyor. 30 Ekim 2026 tarihinde Gedik Yatırım, Aselsan için hedef fiyatını yukarı yönlü güncelledi.

GEDİK YATIRIM ASELS HEDEF FİYATINI YÜKSELTTİ

Gedik Yatırım, Aselsan hisseleri için daha önce 587 TL olarak açıkladığı hedef fiyatını 594 TL'ye çıkardı. Aracı kurum, hisseye yönelik tavsiyesini ise "endeks üstü getiri" olarak korudu.

30 Ekim 2026 itibarıyla 346,25 TL seviyesinde bulunan ASELS hisseleri için açıklanan 594 TL'lik hedef fiyat, yüzde 71,55 prim potansiyeline işaret etti.

Aracı kurum Gedik Yatırım Hisse kodu ASELS Hedef fiyat 594,00 TL Önceki hedef fiyat 587,00 TL Son fiyat 346,25 TL Tavsiye Endeks üstü getiri Prim potansiyeli %71,55 Açıklanma tarihi 30 Ekim 2026

Gedik Yatırım'ın güncellemesiyle birlikte Aselsan hisseleri için açıklanan hedef fiyat 587 TL'den 594 TL'ye yükselmiş oldu.