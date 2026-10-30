ABD'nin en köklü hukuk şirketlerinden Weil, Gotshal & Manges, 95 yıllık faaliyetinin ardından kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. Yaklaşık 2,1 milyar dolarlık yıllık gelir elde eden ve dünya genelinde 2 bine yakın çalışanı bulunan şirketin yönetim komitesi, faaliyetlerin kontrollü şekilde tasfiye edilmesini ortaklarına önerdi. Şirkette yaşanan üst düzey ortak ayrılıkları ve başarısız birleşme görüşmeleri, krizin derinleşmesine neden oldu.

1931 yılında New York'ta kurulan Weil, Gotshal & Manges, özellikle şirket birleşmeleri, özel sermaye yatırımları, iflas ve yeniden yapılandırma alanlarında dünyanın önde gelen hukuk kuruluşları arasında yer alıyordu. Şirketin 2025 yılında yaklaşık 2 milyar 77 milyon dolar gelir elde etmesine rağmen kapanma seçeneğini gündeme alması, küresel hukuk sektöründe dikkat çekti.

2,1 MİLYAR DOLARLIK GELİR ŞİRKETİ KURTARAMADI

Dünya genelinde 16 ofisi bulunan Weil'in yaklaşık 1.200 avukatı ve diğer çalışanlarıyla birlikte 2 bine yakın personeli bulunuyor. Şirketin yaşadığı krizin temelinde gelirlerinin tamamen tükenmesinden ziyade, önemli ortaklarını kaybetmesi, yönetim belirsizliği ve rakipleriyle yürüttüğü birleşme görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması yer alıyor.

Hukuk şirketlerinin iş modelinde deneyimli ortaklar ve onların müşteri portföyleri önemli rol oynuyor. Önemli ortakların rakip kuruluşlara geçmesi, yalnızca insan kaynağı kaybı değil, aynı zamanda müşterilerin ve büyük hukuki dosyaların da başka şirketlere taşınması riskini beraberinde getiriyor.

60'A YAKIN ORTAK ŞİRKETTEN AYRILDI

Weil'deki çözülme 2026 yılı boyunca hız kazandı. Yıl başından bu yana ayrılan veya ayrılacağını açıklayan ortakların sayısının 60'a yaklaştığı bildirildi.

Şirket birleşmeleri alanında önemli isimlerden Michael Aiello'nun eylül ayında Cravath, Swaine & Moore'a geçeceğini açıklaması da dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı. Özel sermaye yatırımları ve şirket satın almaları alanlarında faaliyet gösteren deneyimli avukatların ayrılması, Weil'in müşteri ilişkilerini ve rekabet gücünü olumsuz etkiledi.

Şirketin birleşme ve satın alma danışmanlığındaki konumu da geriledi. 2022 yılında dünya genelinde işlem danışmanları arasında dokuzuncu sırada bulunan Weil, 2025 yılında ilk 25 şirket arasındaki yerini kaybetti.

BİRLEŞME GÖRÜŞMELERİ SONUÇSUZ KALDI

Şirketteki yönetim krizi de kapanma kararının gündeme gelmesinde etkili oldu. Uzun yıllardır yönetimde bulunan Barry Wolf'un görevini devretmesi planlanırken yerine geçmesi beklenen Ramona Nee'nin bu görevden vazgeçmesi belirsizliği artırdı.

Weil'in büyük hukuk kuruluşlarından Willkie Farr & Gallagher ile yürüttüğü birleşme görüşmeleri de anlaşmayla sonuçlanmadı.

Bu gelişmelerin ardından yönetim komitesi, 28 Ekim'de ortaklarına faaliyetlerin kontrollü biçimde sona erdirilmesini tavsiye etti. Ancak şirketin henüz resmen kapanmadığı, nihai kararın ortakların yapacağı oylamayla belirleneceği ifade edildi.

LEHMAN BROTHERS VE GENERAL MOTORS DOSYALARINDA GÖREV ALMIŞTI

Weil, Gotshal & Manges'in kapanma ihtimali, geçmişte üstlendiği büyük hukuki süreçler nedeniyle de dikkat çekiyor.

Şirket, 2008 küresel finans krizinin simgelerinden Lehman Brothers'ın iflas sürecinde önemli roller üstlendi. General Motors'un yeniden yapılandırılması ve Enron'a ilişkin hukuki süreçlerde de görev aldı.

Özellikle iflas ve yeniden yapılandırma alanında geliştirdiği uzmanlık, Weil'i uzun yıllar ABD'nin en tanınmış hukuk kuruluşlarından biri haline getirdi.

Apple, Goldman Sachs ve Dow Chemical gibi büyük şirketlerin de geçmişte müşterileri arasında bulunduğu Weil'in olası tasfiye süreci, devam eden davalar ve ticari işlemler açısından da önem taşıyor.

RAKİP HUKUK ŞİRKETLERİ WEİL'İN AVUKATLARINI TRANSFER ETMEYE HAZIRLANIYOR

Olası kapanma süreci, şirketin yaklaşık 2 bin çalışanı açısından da belirsizlik yaratıyor. Özellikle deneyimli avukatların rakip kuruluşlara geçmesi için görüşmeler yürütülüyor.

Gibson Dunn'ın Weil'in Londra'daki özel yatırım fonları ekibinden 40'tan fazla avukatı bünyesine katmaya hazırlandığı bildirildi. Söz konusu geçişin yaklaşık 10 ortağı kapsaması bekleniyor.

Şirket yönetiminin çalışanlarına yaptığı bilgilendirmede maaş ve yan hak ödemelerinin 90 gün boyunca sürdürüleceği, yıl sonunda ise belirli koşullar altında prim ödemelerinin yapılacağı belirtildi.

TASFİYE SÜRECİ AYLAR SÜREBİLİR

Weil'in faaliyetlerini mahkeme dışında, kontrollü bir şekilde sonlandırması planlanıyor. Şirket, tasfiye ve yeniden yapılandırma süreci için AlixPartners ile çalışıyor.

Yükümlülüklerini karşılayabilecek mali gücün korunması halinde mahkeme gözetiminde iflas başvurusu yapılması gerekmeyebileceği belirtiliyor. Nihai tasfiye kararının ortaklar tarafından onaylanması durumunda işlemlerin aylar boyunca devam etmesi bekleniyor.

Yaklaşık 2,1 milyar dolar yıllık gelir elde eden 95 yıllık bir hukuk devinin, deneyimli ortaklarını kaybetmesi ve yönetim krizinin derinleşmesi nedeniyle kapanma seçeneğini gündeme alması, küresel hukuk sektöründe önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Dünya