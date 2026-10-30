Kurulun onayladığı takvime göre şirket, 3. çeyrek bilançosunu en geç 6 Kasım 2026 (dahil) tarihine kadar açıklayabilecek.

Daha önce 19 Ekim 2026 akşamı kamuoyuyla paylaşılması beklenen finansal sonuçlar, şirkette yaşanan üst düzey yönetim değişikliği nedeniyle ertelenmişti.

Türkiye Sigorta tarafından KAP’a yapılan bildirimde, genel müdürün istifası sonrasında raporlama süreçlerinin planlanan takvimde yetiştirilemediği belirtilmiş ve ek süre talebinde bulunulduğu ifade edilmişti.

SPK’nın verdiği ek süre onayının ardından, şirketin 2026 yılı 9 aylık finansal performansını yansıtan bilançonun 6 Kasım'a kadar piyasalarla paylaşılması bekleniyor.