Açıklamalarda özellikle şirketlerin kendi hisselerini desteklemek amacıyla yürüttüğü pay geri alım programları ve büyük ortakların gerçekleştirdiği doğrudan pay artırımları öne çıktı.

• AAGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.330.430 adet pay 7,30 – 7,37 TL fiyat aralığından geri alındı.

• ARDYZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 10.000 adet pay 53,55 – 53,80 TL fiyat aralığından geri alındı.

• AKFGY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 900.000 adet pay 2,21 TL fiyattan geri alındı.

• AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 91.345 adet pay 45,40 – 5,70 TL fiyat aralığından geri alındı.

• ATAKP – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.822 adet pay 34,10 – 34,98 TL fiyat aralığından geri alındı.

• BETAE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 59.167 adet pay 44,50 – 45,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

• BLUME – Vural Bulut tarafından 21,27 TL fiyattan 70.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,15’e yükseldi.

• BIOEN – Doğanlar Yatırım Holding tarafından 10,13 – 11,00 TL fiyat aralığından 2.435.770 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %48,84’e yükseldi.

• BAYRK – Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Kurt tarafından 2,57 – 2,88 TL fiyat aralığından 1.336.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %25,10’a yükseldi.

• CEMAS – Işıklar Holding tarafından 2,17 – 2,22 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,67’ye yükseldi.

• DAGI – MNK Girişim Holding tarafından 5,55 – 5,60 TL fiyat aralığından 212.003 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %50,36’ya yükseldi.

• EGEGY – Hasan İnanç Kabadayı tarafından 14,42 TL fiyattan 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %6,27’ye yükseldi.

• EFOR – Efor Holding tarafından 13,91 – 14,65 TL fiyat aralığından 2.323.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %13,58’e yükseldi.

• ENKAI – Şarık Ömer Tara tarafından 76,85 – 77,15 TL fiyat aralığından 200.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,25’e yükseldi.

• ENKAI – Mehmet Sinan Tara tarafından 75,50 – 77,50 TL fiyat aralığından 500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,12’ye yükseldi.

• ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 525.000 adet pay 13,05 – 13,25 TL fiyat aralığından geri alındı.

• GEDIK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 8.276 adet pay 4,72 TL fiyattan geri alındı.

• IZMDC & IZENR – IZENR tarafından 6,05 – 6,10 TL fiyat aralığından 143.768 adet IZMDC payı alınırken, IZENR’nin IZMDC’deki payı %4,92’ye yükseldi.

• KOCMT – MNK Girişim Holding tarafından 2,22 – 2,25 TL fiyat aralığından 1.400.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,75’e yükseldi.

• KPEKS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 60.000 adet pay 38,80 – 39,22 TL fiyat aralığından geri alındı.

• KRVGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 400.000 adet pay 2,06 – 2,09 TL fiyat aralığından geri alındı.

• KARTN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 14.448 adet pay 102,25 TL fiyattan geri alındı.

• LIDER – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 145.540 adet pay 7,84 – 7,94 TL fiyat aralığından geri alındı.

• LXGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 560.000 adet pay 5,37 – 5,42 TL fiyat aralığından geri alındı.

• MASFN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.569 adet pay 31,84 – 31,90 TL fiyat aralığından geri alındı.

• MEYSU – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 706.508 adet pay 6,67 – 6,80 TL fiyat aralığından geri alındı.

• METEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 19,80 TL fiyattan geri alındı.

• MAVI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 400.000 adet pay 33,36 – 33,88 TL fiyat aralığından geri alındı.

• MNDRS – Akça Holding tarafından 8,56 – 9,21 TL fiyat aralığından 330.143 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %48,97’ye yükseldi.

• NETCD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.000 adet pay 81,25 – 82,35 TL fiyat aralığından geri alındı.

• NTHOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 62.121 adet pay 34,34 – 34,40 TL fiyat aralığından geri alındı.

• OSMEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 60.000 adet pay 4,46 – 4,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

• OFSYM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 23.006 adet pay 43,24 – 43,40 TL fiyat aralığından geri alındı.

• OYLUM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 5,30 TL fiyattan geri alındı.

• ORGE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 160.000 adet pay 17,70 – 18,35 TL fiyat aralığından geri alındı.

• PCILT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 142.610 adet pay 28,04 – 28,56 TL fiyat aralığından geri alındı.

• RNPOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 576.777 adet pay 1,56 – 1,68 TL fiyat aralığından geri alındı.

• SVGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500.000 adet pay 1,79 TL fiyattan geri alındı.

• SANKO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 99.269 adet pay 20,08 – 20,76 TL fiyat aralığından geri alındı.

• SSAAT – Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya tarafından 22,64 – 23,12 TL fiyat aralığından 228.120 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %28,01’e yükseldi.

• SKBNK – Bank of America Corporation tarafından 0,94 – 3,43 TL fiyat aralığından 77.932.699 adet alış ve 14.185.881 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %3,43’e yükseldi.

• SOKE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 77.384 adet pay 7,38 – 7,43 TL fiyat aralığından geri alındı.

• TRALT – Bank of America Corporation tarafından 35,27 – 36,03 TL fiyat aralığından 27.962.744 adet alış ve 19.794.936 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %3,21’e yükseldi.

• TEZOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 34.197 adet pay 6,79 TL fiyattan geri alındı.

• TCELL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.110 adet pay 91,10 TL fiyattan geri alındı.

• TKFEN – Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından 185,20 – 185,50 TL fiyat aralığından 35.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %42,92’ye yükseldi.

• TKFEN – Cevahir Taahhüt tarafından 182,00 – 191,40 TL fiyat aralığından 200.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %37,63’e yükseldi.

• TUKAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.000.000 adet pay 1,85 – 1,86 TL fiyat aralığından geri alındı.

• TATEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 734.094 adet pay 3,48 – 3,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

• ULUUN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 250.000 adet pay 6,08 – 6,12 TL fiyat aralığından geri alındı.

• ZERGY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 425.000 adet pay 7,03 – 7,05 TL fiyat aralığından geri alındı.

Kaynak: İnfo Yatırım

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