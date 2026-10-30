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Küresel kripto para borsası Binance’ın yaklaşık 6,3 milyar dolarlık dijital varlığı kapsayan tarihi siber saldırı iddiasıyla sarsılması ve para çekimlerini durdurmasının ardından, gözler platformun Türkiye operasyonuna çevrildi.

Küresel piyasalarda sert değer kayıpları ve panik havası sürerken, Binance TR yerli kullanıcılar için resmi bir duyuru yayımladı.

Platformun resmi X (Twitter) hesabı üzerinden yapılan açıklamada, global borsada yaşanan güvenlik ihlali ve incelemelere rağmen Türkiye'deki kullanıcı bakiyelerinin tamamen koruma altında olduğu ve operasyonların aksamadan sürdüğü kaydedildi.

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Binance TR yönetiminin kamuoyuyla paylaştığı bilgilendirme metninde şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Kullanıcılarımız,

Binance TR'deki tüm kullanıcı varlıkları güvendedir ve platformumuzdaki hizmetler kesintisiz şekilde devam etmektedir. Kullanıcılarımızın varlıklarının güvenliği en önemli önceliğimizdir. Güvenlik süreçlerimizi titizlikle sürdürmeye devam ediyoruz."

Global borsada para çekme işlemlerinin geçici olarak askıya alınmasına karşılık Binance TR, Türk lirası yatırma-çekme ve kripto alım-satım işlemlerinin planlanan akışında devam ettiğini teyit etti.

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