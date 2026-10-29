Borsa İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı arifesi nedeniyle yarım gün işlem yapılan 28 Ekim Çarşamba seansında BIST 100 endeksi günü yüzde 0,13 primle 11.165,44 puandan tamamladı.

Günün verilerine göre açığa satış hacminde 1 milyar TL sınırını aşan Astor Enerji (ASTOR) zirvede yer alırken, onu savunma devi Aselsan (ASELS) ve bankacılık temsilcisi Akbank (AKBNK) izledi.

28 EKİM 2026 SEANSINDA EN ÇOK AÇIĞA SATIŞ YAPILAN 10 HİSSE

BIST 50 tahtalarında işlem gören ve açığa satış işlemlerinde ilk sıralara yerleşen hisselerin hacim, lot adedi ve ağırlıklı ortalama fiyat göstergeleri şu şekilde gerçekleşti:

Şirket / Hisse Kodu Açığa Satış Hacmi (TL) İşlem Adedi (Lot) Ağırlıklı Ort. Fiyat (TL) Astor Enerji (ASTOR) 1.002.239.909 5.488.939 182,593 Aselsan (ASELS) 739.762.272 2.094.400 353,210 Akbank (AKBNK) 422.871.416 6.678.884 63,315 Koç Holding (KCHOL) 236.064.373 1.185.552 199,118 Yapı Kredi (YKBNK) 224.112.772 6.434.877 34,828 Tüpraş (TUPRS) 184.119.575 517.152 356,026 BİM Mağazalar (BIMAS) 167.514.192 460.210 363,995 Sabancı Holding (SAHOL) 163.667.349 1.956.135 83,669 Erdemir (EREGL) 136.948.692 4.383.922 31,239 Emlak Konut GYO (EKGYO) 115.801.377 6.846.051 16,915

ENERJİ VE SAVUNMADA YOĞUN FİYAT BASKISI

ASTOR 1 Milyar TL'yi Aştı: Astor Enerji hisseleri, 182,59 TL ağırlıklı ortalama fiyat seviyesinden gerçekleşen 1,002 milyar TL'lik açığa satış hacmiyle listenin ilk sırasında konumlandı. Hissede açığa satılan toplam pay adedi 5,48 milyonu aştı.

ASELSAN İkinci Sırada: Son günlerin en yüksek hacimli tahtalarından Aselsan'da 353,21 TL ortalama fiyattan 739,7 milyon TL tutarında (yaklaşık 2,09 milyon lot) açığa satış yapıldı.

BANKALAR VE HOLDİNGLER SATIŞ RADARINDA

Finans Sektörü: Bankacılık cephesinde Akbank paylarında 63,31 TL seviyesinden 422,8 milyon TL, Yapı Kredi tahtasında ise 34,83 TL seviyesinden 224,1 milyon TL tutarında açığa satış gerçekleşti. İki bankada el değiştiren açığa satış lot toplamı 13 milyonu aştı.

Holdingler ve Gayrimenkul: Koç Holding 236 milyon TL (ort. 199,12 TL), Sabancı Holding ise 163,6 milyon TL (ort. 83,67 TL) açığa satış işlemi gördü. Emlak Konut GYO ise 6,84 milyon lot ile günün adet bazında en çok açığa satılan payı olurken, işlem hacmi 115,8 milyon TL seviyesine ulaştı.

Piyasa uzmanları, tatil öncesi seanslarda açığa satış işlemlerinin yüksek seyretmesini yatırımcıların kısa vadeli pozisyon kapama ve riskten korunma (hedge) stratejileriyle ilişkilendiriyor.

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