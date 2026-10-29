Üç günlük işlem periyodunda HSBC üzerinden BIST genelinde toplam 1.615.551.173 TL tutarında net alım hacmi kaydedildi.

Kurumun alım tarafında enerji, sanayi ve kamu bankacılığı hisseleri öne çıkarken; satış tarafında ise perakende, holding ve çelik sektöründe kâr realizasyonları izlendi.

HSBC'nin hafta başından itibaren oluşturduğu alış pastasındaki en dikkat çekici unsur, tek bir tahtaya yönelik yoğunlaşma oldu:

• ASTOR Enerji: Kurum, 183,94 TL ortalama maliyetle tek başına 1,37 milyar TL'lik net alım gerçekleştirdi. Bu pozisyonlanma, HSBC'nin Borsa İstanbul'daki toplam net alımlarının yüzde 50,23'ünü oluşturarak açık ara birinci sıraya yerleşti. Bank of America'nın aynı dönemde ASTOR tahtasında 381 milyon TL'lik net satış yapmasına karşılık HSBC'nin karşı bacakta agresif alıcı olması dikkat çekti.

• Enerji ve Demir-Çelik: Kurum, rafineri devi TÜPRAŞ'ta 362,51 TL maliyetle 187,8 milyon TL, Erdemir'de (EREGL) ise 31,78 TL maliyetle 159,6 milyon TL net giriş yaptı.

• Bankacılık ve İnşaat: Vakıf Bank hisselerinde 30,90 TL maliyetle 134,8 milyon TL'lik alım desteği sağlanırken, Enka İnşaat (ENKAI) paylarında 76,15 TL maliyetle 127 milyon TL'lik pozisyon açıldı.

SATIŞ TARAFINDA BİM, KARDEMİR VE HOLDİNGLER ÖNE ÇIKTI

Kurum üzerinden gerçekleşen toplam satışlarda ise ağırlıklı olarak tüketim, sanayi ve ulaştırma hisseleri yer aldı:

• BIMAS: HSBC'nin en çok satış yaptığı hisse BİM Birleşik Mağazalar oldu. Kurum, 366,43 TL ortalama maliyetle -249,9 milyon TL net satış gerçekleştirdi (toplam satış payı yüzde 22,22).

• KRDMD ve SAHOL: Kardemir D grubunda 36,38 TL maliyet seviyesinden -203,8 milyon TL'lik çıkış yaşanırken, Sabancı Holding (SAHOL) tahtasında 84,42 TL maliyetle -171,9 milyon TL'lik satış görüldü.

• SASA ve THY: SASA Polyester paylarında 135,2 milyon TL, havacılık devi Türk Hava Yolları'nda (THYAO) ise 256,39 TL maliyetle 134,0 milyon TL tutarında net para çıkışı kaydedildi.

HSBC'nin toplam satış tarafının 1,12 milyar TL seviyesinde kalmasına karşın toplam alımlarının 2,73 milyar TL'yi aşması, kurumun hafta başındaki dalgalı piyasa ortamını güçlü bir net pozisyonlanmayla karşıladığını gösterdi.

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