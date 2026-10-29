Borsa İstanbul'da yatırımcıların yakından takip ettiği temettü takviminde kasım ayı hareketliliği başlıyor.

Listede en yüksek nakit temettüyü ve verimi Ford Otosan (FROTO) sunarken; Göknur Gıda (GOKNR), ASELSAN (ASELS) ve Desa Deri (DESA) gibi şirketler de hissedarlarının hesaplarına kâr payı aktaracak.

KASIM 2026 TEMETTÜ TAKVİMİ VE ÖDEME DETAYLARI

Kasım ayı boyunca hak kullanımı gerçekleşecek şirketler, hisse başına ödenecek net tutarlar, temettü verimleri ve mevcut hisse fiyatları kronolojik olarak şu şekilde sıralanıyor:

Şirket Adı Hisse Kodu Hak Kullanım Tarihi Pay Başı Net Temettü Net Temettü Verimi Son Hisse Fiyatı Ldr Turizm LIDER 6 Kasım 2026 0,03 TL %0,38 7,92 TL (-%1,86) Göknur Gıda GOKNR 9 Kasım 2026 0,26 TL %2,17 12,00 TL (+%0,17) Kuzey Boru KBORU 10 Kasım 2026 0,02 TL %0,21 8,48 TL (+%1,19) Etiler Gıda ETILR 13 Kasım 2026 0,02 TL %0,25 6,09 TL (-%0,33) Gıpta Ofis Kırtasiye GIPTA 17 Kasım 2026 0,01 TL %0,03 19,50 TL (-%2,60) Durukan Şekerleme DURKN 18 Kasım 2026 0,08 TL %0,89 8,90 TL (-%1,11) ASELSAN ASELS 24 Kasım 2026 0,36 TL %0,10 358,50 TL (+%5,21) SDT Uzay ve Savunma SDTTR 25 Kasım 2026 0,01 TL %0,06 12,07 TL (+%1,86) Ofis Yem Gıda OFSYM 25 Kasım 2026 0,36 TL %0,84 42,52 TL (-%0,42) Ford Otosan FROTO 26 Kasım 2026 2,61 TL %3,77 69,20 TL (-%1,00) Desa Deri DESA 30 Kasım 2026 0,08 TL %1,04 7,84 TL (+%0,64)

ZİRVEDE FORD OTOSAN VE GÖKNUR GIDA VAR

Verim Lideri Ford Otosan: Otomotiv devi FROTO, hisse başına vereceği 2,61 TL net nakit kâr payı ve %3,77'lik net verimle kasım ayı listesinin en yüksek getirili şirketi oldu. Hak kullanımı 26 Kasım'da gerçekleşecek.

Gıda Tarafında Göknur Önde: 9 Kasım'da hak kullanımına gidecek olan GOKNR, pay başına 0,26 TL net temettü ve %2,17'lik verimle listenin ikinci en yüksek verimine sahip hissesi olarak öne çıkıyor.

Savunma Devleri Listede: Borsa İstanbul'un lokomotiflerinden ASELSAN (ASELS), 24 Kasım'da pay başına 0,36 TL net temettü dağıtacak. Savunma tarafındaki bir diğer şirket olan SDTTR ise 25 Kasım'da hak kullanımına gidecek.

Ayın Kapanışı Desa Deri'den: Üçüncü taksit kâr payı ödemesini yapacak olan DESA, 30 Kasım'da pay başına 0,08 TL net kâr payı ile kasım ayı temettü maratonunu kapatacak.

Borsa İstanbul düzenlemeleri uyarınca temettü dağıtan şirketlerin hisse senetleri, hak kullanım sabahında dağıtılacak brüt kâr payı tutarı kadar düzeltilmiş teorik fiyatla güne başlarken, nakit tutarlar T+2 takas kuralı gereğince hak kullanımını takip eden ikinci işlem gününde yatırımcıların hesaplarına aktarılacak.

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