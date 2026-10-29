Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin kâr payı dağıtım takviminde ekim ayının son durağına gelindi.

Pay başına brüt ve net temettü tutarları ile takas takvimi şu şekilde gerçekleşecek:

Şirket / Hisse Kodu Pay Başına Brüt Temettü (TL) Pay Başına Net Temettü (TL) Hak Kullanım Tarihi Hesaplara Geçiş Tarihi (T+2) Desa Deri (DESA) 0,0960384 0,0816326 30 Ekim 2026 (Cuma) 3 Kasım 2026 (Salı)

T+2 KURALI VE FİYAT DÜZELTMESİ

Hesaplara Geçiş: Borsa İstanbul işlem esasları (T+2 takas süresi) uyarınca hak kullanım tarihi 30 Ekim Cuma günü olduğundan, hak kazanan yatırımcıların hesaplarına nakit temettü tutarları 3 Kasım 2026 Salı günü net olarak yansıtılacak.

Teorik Fiyat Ayarlaması: Şirket hisseleri, 30 Ekim Cuma sabahı seans açılışında hisse başına brüt kâr payı tutarı olan 0,0960384 TL düşülerek düzeltilmiş teorik fiyatıyla işlem görmeye başlayacak.

Desa Deri, toplam net 115 milyon TL olarak belirlenen kâr payı dağıtımının ilk taksitini eylül ayı sonunda gerçekleştirmişti. İkinci taksitin tamamlanmasının ardından şirketin üçüncü ve son taksit temettü ödemesi ise kasım ayı sonunda yatırımcılarla buluşacak.

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