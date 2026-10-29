Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 2026 yılı 3. çeyrek (9 aylık) finansal sonuçlarına ilişkin açıklama trafiği hız kesmeden devam ediyor.

SPK’dan özel izinle ek süre talep eden kurumlar hariç tutulduğunda, solo (konsolide olmayan) mali tablo hazırlayan tüm şirketlerin finansal raporlarını yarın seans bitimine kadar Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) iletmesi gerekiyor.

30 EKİM CUMA GÜNÜ BİLANÇO AÇIKLAMASI BEKLENEN ŞİRKETLER

Takvimi önceden netleşen ve yarın 3. çeyrek finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaşması beklenen şirketler şu şekilde:

Şirket Unvanı Hisse Kodu Beklenen Bilanço Tarihi Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. CGCAM 30 Ekim 2026 Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. KLYPV 30 Ekim 2026 Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. GLCVY 30 Ekim 2026 Inveo Yatırım Holding A.Ş. INVEO 30 Ekim 2026

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLARDA SON GÜN

30 Ekim tarihi, yasal raporlama takvimi açısından bir dönüm noktasını işaret ediyor:

Yasal Bildirim Bitişi: Bağlı ortaklığı bulunmayan ve solo bilanço esasına tabi olan halka açık şirketlerin 9 aylık mali verilerini teslim etmesi için son yasal tarih 30 Ekim Cuma seans kapanışı sonrası olarak uygulanıyor.

Trafik Yoğunluğu: Önceden kamuoyuna kesin tarih bildirmeyen ancak solo finansal tablo sunmakla yükümlü olan onlarca şirketin de akşam saatlerinde KAP üzerinden eş zamanlı finansal rapor açıklaması bekleniyor.

Konsolide Tablolar Devam Edecek: Bağlı ortaklıkları bulunan ve konsolide finansal tablo açıklayacak olan şirketlerin bilanço teslim süreci ise kasım ayı ortasına kadar işlem görmeye devam edecek.

Yatırımcılar ve analistler; açıklanacak verilerde özellikle üçüncü çeyrek ciro büyümesi, operasyonel kârlılık marjları ve şirketlerin borçluluk yapısındaki değişimi yakından izleyecek.