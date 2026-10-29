Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) takvimine göre konsolide olmayan finansal tablolar için yasal bildirim süresinin son günü olan 30 Ekim 2026 Cuma, piyasalarda kritik bir veri akışına sahne olacak.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 2026 yılı 3. çeyrek (9 aylık) finansal sonuçlarına ilişkin açıklama trafiği hız kesmeden devam ediyor.
SPK’dan özel izinle ek süre talep eden kurumlar hariç tutulduğunda, solo (konsolide olmayan) mali tablo hazırlayan tüm şirketlerin finansal raporlarını yarın seans bitimine kadar Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) iletmesi gerekiyor.
30 EKİM CUMA GÜNÜ BİLANÇO AÇIKLAMASI BEKLENEN ŞİRKETLER
Takvimi önceden netleşen ve yarın 3. çeyrek finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaşması beklenen şirketler şu şekilde:
|Şirket Unvanı
|Hisse Kodu
|Beklenen Bilanço Tarihi
|Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|CGCAM
|30 Ekim 2026
|Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.
|KLYPV
|30 Ekim 2026
|Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.
|GLCVY
|30 Ekim 2026
|Inveo Yatırım Holding A.Ş.
|INVEO
|30 Ekim 2026
KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLARDA SON GÜN
30 Ekim tarihi, yasal raporlama takvimi açısından bir dönüm noktasını işaret ediyor:
Yasal Bildirim Bitişi: Bağlı ortaklığı bulunmayan ve solo bilanço esasına tabi olan halka açık şirketlerin 9 aylık mali verilerini teslim etmesi için son yasal tarih 30 Ekim Cuma seans kapanışı sonrası olarak uygulanıyor.
Trafik Yoğunluğu: Önceden kamuoyuna kesin tarih bildirmeyen ancak solo finansal tablo sunmakla yükümlü olan onlarca şirketin de akşam saatlerinde KAP üzerinden eş zamanlı finansal rapor açıklaması bekleniyor.
Konsolide Tablolar Devam Edecek: Bağlı ortaklıkları bulunan ve konsolide finansal tablo açıklayacak olan şirketlerin bilanço teslim süreci ise kasım ayı ortasına kadar işlem görmeye devam edecek.
Yatırımcılar ve analistler; açıklanacak verilerde özellikle üçüncü çeyrek ciro büyümesi, operasyonel kârlılık marjları ve şirketlerin borçluluk yapısındaki değişimi yakından izleyecek.