Kurumun alım tarafında kimya, ulaştırma ve telekomünikasyon hisseleri öne çıkarken; yabancı kurumların yüklü alım yaptığı ASELSAN tahtasında ise satış tarafında konumlanması dikkat çekti.

Kurum müşterilerinin alım talepleri sanayi, havacılık ve iletişim devlerinde yoğunlaştı:

• GUBRF: Ziraat Yatırım üzerinden en çok talep gören hisse senedi Gübre Fabrikaları oldu. Şirket paylarında 281,67 TL ortalama maliyetle 190,6 milyon TL'lik net alım yapıldı ve toplam alımların yüzde 12,85'ini oluşturdu.

• Borsa Yatırım Fonu (ZPX30): BIST 30 endeksini takip eden borsa yatırım fonunda 133,8 milyon TL'lik alım gerçekleşti.

• THYAO: Yabancı yatırımcıların yoğun satış yaptığı Türk Hava Yolları tahtasında Ziraat Yatırım karşı bacakta yer aldı. Kurum, hissede 256,45 TL maliyetle 101,8 milyon TL'lik alım desteği sağladı.

• TCELL ve TUPRS: İletişim tarafında Turkcell'de 92,0 milyon TL (maliyet: 90,58 TL), enerji tarafında ise Tüpraş'ta 57,9 milyon TL (maliyet: 362,37 TL) net alım kaydedildi.

ASELSAN’DA 302 MİLYON LİRALIK SATIŞ

Satış tarafında ise portföy kâr realizasyonları ve aracı kurum hisseleri ön plandaydı:

• ASELS: Ziraat Yatırım'ın en yüksek hacimli satış gerçekleştirdiği hisse oldu. Hafta boyunca Bank of America üzerinden 2 milyar TL'nin üzerinde net alım gören ASELSAN'da Ziraat yatırımcıları 352,46 TL maliyet seviyesinden -302,9 milyon TL'lik net kâr satışı gerçekleştirdi. Bu çıkış, toplam satımların yüzde 23,23'ünü oluşturdu.

• Finans ve Girişim Hisseleri: Aracı kurum INFO paylarında -117,0 milyon TL, Hedef Girişim (HEDEF) tahtasında ise -69,2 milyon TL tutarında net para çıkışı görüldü.

• Borsa Fonları: ZTLRK ve Z30KP fonlarında toplamda 127,5 milyon TL'yi aşan çıkışlar kaydedildi.

Ziraat Yatırım'ın genele yayılan diğer hisselerdeki 907 milyon TL'lik alımına karşılık 687,5 milyon TL'lik satış yapması, bireysel tabanın hafta başındaki geri çekilmeleri seçici alım fırsatı olarak değerlendirdiğini gösteriyor.

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