Cumhuriyet Bayramı arifesi nedeniyle yarım gün seans uygulanan 28 Ekim Çarşamba gününde Borsa İstanbul’da sınırlı da olsa pozitif bir kapanış gerçekleşti. BIST 100 endeksi, önceki işlem gününe kıyasla yüzde 0,13 yükselişle 11.165,44 puandan seansı tamamladı.

GÜNÜN EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELERİ (28 EKİM 2026)

Seans boyunca gelen güçlü alımlarla tavan serisine imza atan ve yatırımcısına en çok kazandıran hisselerin fiyat performansı şu şekilde şekillendi:

Hisse Kodu Kapanış Fiyatı (TL) Değişim (%) MCARD 117,70 +10,00 INTEM 155,40 +9,98 FMIZP 206,10 +9,98 AYES 7,27 +9,98 DOGUB 18,29 +9,98 SANEL 30,50 +9,95 CRDFA 11,16 +9,95 EUHOL 5,86 +9,94 TGSAS 109,80 +9,91 MEYSU 7,21 +9,91 PINSU 7,67 +9,89 EMKEL 6,79 +9,87 KONTR 1,67 +9,87 ESCOM 3,80 +9,83

Günün getiri şampiyonu %10,00 net primle 117,70 TL fiyata ulaşan MCARD olurken; INTEM (155,40 TL), FMIZP (206,10 TL), AYES (7,27 TL) ve DOGUB (18,29 TL) %9,98’lik tavan artış oranlarıyla kazandıranlar tablosunun zirvesine adını yazdırdı.

GÜNÜN EN ÇOK KAYBETTİREN HİSSELERİ (28 EKİM 2026)

Endeksin artı bölgede kaldığı işlem gününde, yoğun kâr realizasyonları ve panik satışlarıyla taban fiyata çekilen ve en sert gerileyen hisseler ise şu şekilde kaydedildi:

Hisse Kodu Kapanış Fiyatı (TL) Değişim (%) CRFSA 146,70 -10,00 OZATD 191,80 -10,00 BORLS 1,80 -10,00 PATEK 8,19 -10,00 PASEU 25,20 -10,00 GUNDG 79,30 -9,99 ALKLC 22,16 -9,99 LYDHO 19,48 -9,98 TMPOL 67,20 -9,98 LYDYE 2282,00 -9,98 BRKVY 23,64 -9,98 TURSG 3,07 -9,97 DSTKF 104,80 -9,97 ODINE 69,95 -9,97 UFUK 125,80 -9,95 KLSER 13,40 -9,95 IEYHO 8,87 -9,95 EFOR 12,51 -9,94 RALYH 11,60 -9,94 HEDEF 9,53 -9,92 ANELE 8,28 -9,90 BIGCH 2,83 -9,87 PSGYO 1,10 -9,84 AGHOL 24,70 -9,79 TEHOL 1,87 -9,66 BURVA 187,00 -9,62 INFO 0,66 -9,59 BIGEN 6,42 -9,58 PAHOL 0,77 -9,41

Satış tarafında CRFSA (146,70 TL), OZATD (191,80 TL), BORLS (1,80 TL), PATEK (8,19 TL) ve PASEU (25,20 TL) hisseleri %10,00'luk taban kayıpla günün en çok gerileyen hisseleri oldu. Onları takiben GUNDG, ALKLC, LYDHO, TMPOL, LYDYE ve BRKVY paylarında da %9,98'i aşan değer kayıpları kaydedildi.

Piyasa uzmanları, yarım günlük tatil öncesi seanslarda işlem hacimlerinin görece sığ kalabildiğini, bu durumun yan tahtalarda marjların tavan ve taban sınırlarına doğru açılmasına zemin hazırladığını ifade ediyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.