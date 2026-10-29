2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer alan hedefler doğrultusunda, kamudaki karmaşık maaş skalası sadeleştirilecek.

Yeni modelle birlikte ücretler unvandan ziyade üstlenilen görevin niteliği, yetki düzeyi ve sorumluluk esasına göre sil baştan belirlenecek.

SAYILARLA KAMUDA MEVCUT İSTİHDAM DAĞILIMI

Kamuda farklı mevzuat, sözleşme tipi ve statülere göre maaş alan toplam 5,4 milyon personelin dağılımı şu şekilde:

İstihdam Statüsü Personel Sayısı Kadrolu Personel (Memur) 3.582.000 Sürekli / Geçici Kamu İşçisi 1.267.000+ Sözleşmeli Personel ~420.000 Diğer Statüler ~148.000 Toplam Kamu Çalışanı 5.400.000

ÇOK BAŞLI ÜCRET REJİMİ SONA ERİYOR

Mevcut tabloda kadrolu memurlar, sözleşmeli çalışanlar ve kamu işçileri için ayrı yasal mevzuatlar işletilirken; aynı veya benzer işi yapan kamu personeli arasında dahi taban maaş, ek ödeme ve tazminat farkları bulunuyor.

Hazırlanan reform çalışmasıyla tüm statülerin ücret yapıları detaylı bir analize tabi tutulacak.

Yeni ücret sisteminin temel sacayakları şunlar olacak:

• Görevin Zorluk Derecesi: Çalışılan birimin iş riski ve operasyonel ağırlığı doğrudan katsayılara yansıtılacak.

• Yetki ve Sorumluluk: Unvandan bağımsız olarak, personelin imza yetkisi, mali sorumluluğu ve yönetsel rolü maaşın ana belirleyicisi haline gelecek.

• Sadeleşme: Ek ödeme, tazminat ve yan hak karmaşası yerine tek kalem üzerinden şeffaf ve anlaşılır bir bordro yapısı kurgulanacak.

NİTELİKLİ PERSONELE ÖZEL KARİYER GÜVENCESİ

Taslak çalışma yalnızca maaş kalemlerini değil, kamu hizmetinde liyakat ve verimliliği artıracak mevzuat adımlarını da içeriyor. Özellikle müfettiş, uzman, denetçi gibi kariyer meslek personellerinin:

• Görev tanımları ile yetki sınırları yeniden çizilecek.

• Meslekte yükselme, sınav ve yatay-dikey atama süreçleri daha şeffaf kriterlere bağlanacak.

• Yetişmiş, kalifiye insan kaynağının özel sektöre kaymasının önüne geçmek adına rekabetçi mali ve özlük hakları tesis edilecek.

DÖRTLÜ KOORDİNASYON MASADA

Reform hazırlıkları; Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği koordinasyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından ortaklaşa yürütülüyor.

Teknik etki analizlerinin tamamlanması ve bütçe dengelerinin gözetilmesinin ardından hazırlanacak yasal düzenlemenin Meclis gündemine taşınması hedeflenirken, uygulamaya geçiş takvimi çalışmaların olgunlaşmasıyla birlikte kamuoyuna duyurulacak.