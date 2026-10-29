2025 yılını 2,1 milyar dolarlık rekor gelir ve ortak başına düşen 5 milyon doları aşkın kâr payıyla kapatmasına rağmen New York merkezli dev şirket, kilit yöneticilerin ayrılığı ve tıkanan birleşme görüşmelerinin ardından kontrollü tasfiye sürecine girdi.

Şirket Yönetim Komitesi'nin 28 Ekim'de ortaklara sunduğu tasfiye önerisi, küresel profesyonel hizmetler sektöründe yüksek cironun ve kurumsal prestijin tek başına ayakta kalmaya yetmediğini gözler önüne serdi.

ABD merkezli Wall Street Journal’ın haberine göre nihai karar, önümüzdeki günlerde şirket ortakları arasında yapılacak kritik oylamayla netleşecek.

DEVLERİ KURTARAN ŞİRKETİ KAPANMA EŞİĞİNE NE GETİRDİ?

Şirketin finansal tablolarındaki güce rağmen dağılma noktasına gelmesinde üç temel etken rol oynadı:

• Liderlik Boşluğu ve Yönetim Belirsizliği: Uzun yıllardır dümenin başında bulunan Barry Wolf'un görevi devretmeye hazırlanmasıyla başlayan süreç, koltuğu devralması beklenen Ramona Nee'nin son anda liderlikten çekilmesiyle krize dönüştü.

• Yıldız Ortakların Rakip Firmalara Göçü: Kurumsal birleşme ve satın alma (M&A) grubunun başındaki Michael Aiello'nun Cravath, Swaine & Moore'a transfer olması ve özel sermaye fonlarının kilit ismi Christopher Machera gibi kritik figürlerin ayrılması, şirketin gelir yaratan ana omurgasını zayıflattı.

• 4 Milyar Dolarlık Birleşmenin Çökmesi: Yaşanan kadro erozyonunu durdurmak amacıyla New York merkezli Willkie Farr & Gallagher ile yürütülen ve 4 milyar dolarlık devasa bir yapı doğurması beklenen birleşme müzakereleri; kâr paylaşımı ve yönetimsel anlaşmazlıklar nedeniyle masada kaldı.

Hukuk sektöründe müşteri portföyünün kurumsal markadan ziyade doğrudan lider avukatlara bağlı olması, kilit isimlerin ayrılmasıyla birlikte dev portföylerin ve gelecekteki iş potansiyelinin de rakip firmalara kaymasına yol açtı.

1.200 AVUKAT VE 2 BİN PERSONEL İÇİN NE OLACAK?

Yönetim Komitesi, faaliyetlerin bir anda durdurulmayacağını ve sürecin danışmanlık firması AlixPartners rehberliğinde kontrollü bir şekilde yürütüleceğini vurguluyor:

• Hizmet Sürekliliği: Devam eden davalar, birleşme dosyaları ve iflas danışmanlıkları kesintiye uğratılmadan müvekkillere hizmet sunulmaya devam edilecek.

• Kademeli Tasfiye: Mahkeme denetimli bir iflas yerine, ortakların sermaye paylarının ve borç yükümlülüklerinin adım adım tasfiye edildiği bir geçiş takvimi uygulanacak.

• Kadro Transferleri: Dünya geneline yayılan ofislerde görev yapan 1.200 avukat ve destek personelinin diğer büyük hukuk firmalarına transfer süreçleri planlanacak.

Dünyanın en karmaşık mali krizlerini çözen Weil, Gotshal & Manges'in kendi yönetim krizini aşamayarak kapanma noktasına gelmesi; Wall Street genelinde yetenek avının ve ortaklar arası gelir rekabetinin ulaştığı yıkıcı boyutu tescilliyor.