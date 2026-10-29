Orta Doğu eksenli jeopolitik gerilimler nedeniyle son dönemde sert yükseliş kaydeden küresel petrol piyasalarında yön aşağı döndü.

Dün 112,61 dolara kadar tırmandıktan sonra günü 111,64 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, sabah saatlerinde yaklaşık yüzde 1,3 değer kaybederek 110,22 dolar seviyesine indi.

Eş zamanlı olarak Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün aralık vadeli varili ise 101,38 dolardan işlem gördü.

KATAR ARABULUCULUĞUNDA NÜKLEER VE YAPTIRIM PAZARLIĞI

Fiyatlamaların gevşemesinde, Axios'un ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırdığı diplomatik iddialar belirleyici oldu. Habere göre Katar, yaklaşan ABD Kongre ara seçimleri sonrasında çatışmaların yeniden tırmanmasını önlemek adına tarafları müzakere masasına çekmeye çalışıyor.

Hazırlanan taslak anlaşma kapsamında, Washington yönetiminin bazı ekonomik yaptırımları hafifletmesi karşılığında İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) müfettişlerine bombalanan nükleer tesisleri inceleme izni vermesi öngörülüyor.

Tahran cephesinden sürece ilişkin ılımlı mesajlar geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, diplomasi kanalına öncelik vermeyi sürdüreceklerini belirterek 7 günlük ateşkes ve çözüm planının hayata geçirilmesi için sunulan fikirleri değerlendirdiklerini açıkladı.

Öte yandan, Başkan Yardımcısı JD Vance'in barış mektubu gönderdiği iddialarına değinen ABD Başkanı Donald Trump, Vance'in Tahran'a yalnızca insani ve tıbbi malzeme temini sürecinde destek verdiğini belirterek doğrudan müzakere talimatı verdiği yönündeki haberleri reddetti.

STOKLARDAKİ BEKLENMEDİK DÜŞÜŞ KAYIPLARI SINIRLADI

Diplomatik yumuşama fiyatları aşağı çekerken, ABD'den gelen fiziksel stok verileri düşüşün derinleşmesini engelledi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre:

• Ticari Ham Petrol Stokları: 100 bin varillik artış beklentisine karşın 1,9 milyon varil azalarak 410,6 milyon varile geriledi.

• Stratejik Rezervler (SPR): 100 bin varillik düşüşle 282,6 milyon varile indi.

• Benzin Stokları: 3,9 milyon varil artış göstererek 209,2 milyon varil oldu.

• Günlük Ham Petrol Üretimi: 17-23 Ekim haftasında 723 bin varil artışla 13 milyon 992 bin varile yükseldi.

GÖZLER PAZAR GÜNKÜ KRİTİK OPEC+ ZİRVESİNDE

Piyasalar, haftanın kapanışına yaklaşırken Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'ın yer aldığı 7 OPEC+ ülkesinin pazar günü yapacağı olağanüstü toplantıya kilitlendi.

Üretim kotaları ve küresel arz dengesine ilişkin çıkacak kararların pazartesi açılışında fiyatlara doğrudan yön vermesi bekleniyor.

Teknik analiz tarafında Brent petrolde 109,79 dolar seviyesi en yakın destek konumunu korurken, yukarı yönlü tepkilerde 110,41 dolar direnç noktası olarak izleniyor.

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