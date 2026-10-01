Çinli rafinerilerin ekim ayında petrol ürünleri ihracatını askıya aldığına ilişkin haberler, savaş nedeniyle arz sıkıntılarının yaşandığı küresel enerji piyasalarında yeni bir hareketliliğe yol açtı. Gelişmenin ardından petrol fiyatları yükselişe geçti.

Aralık vadeli Brent petrol yüzde 2’nin üzerinde yükselerek yeniden 100 doların üzerine çıkarken, ABD tipi WTI petrol de 92 doların üzerine çıktı. Petrol fiyatları günün ilk bölümünde yüzde 1’in üzerinde gerilemişti.

ÇİN İHRACATI DURDURDU

Çinli rafinerilerin, Pekin’den yeni bir talimat gelene kadar Hong Kong ve Makao dışındaki bölgelere petrol ürünü ihracatını askıya aldığı bildirildi. Çin’in devlet petrol şirketi PetroChina’nın da ekim ayında planlanan bazı benzin ve jet yakıtı sevkiyatlarını iptal ettiği aktarıldı.

Kararın, Çin’in iç piyasadaki yakıt arzını güvence altına alma çabasıyla bağlantılı olduğu belirtiliyor. Ülkede 1 Ekim’de başlayan bir haftalık tatilin ardından ihracat izinlerinin yeniden verilip verilmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

YAKIT ARZI ENDİŞESİ ARTTI

Çin’in piyasaya daha az yakıt sunacağı beklentisi özellikle dizel, benzin ve jet yakıtında arz endişelerini artırdı. Asya’da dizel rafineri marjlarının yaklaşık 75-76 dolar seviyesine çıkarak son bir haftanın en yüksek seviyesine ulaştığı bildirildi.

Küresel yakıt piyasaları, Orta Doğu’daki çatışmalar ve Rusya’daki rafineri kapasitesine yönelik saldırıların yarattığı arz kayıplarıyla zaten baskı altında bulunuyor. Çin’in ihracat kararının bu arz sıkışıklığını daha da artırabileceği değerlendiriliyor.

PETROLÜN YÖNÜNDE ÇİN VE ABD-İRAN HATTI İZLENECEK

Öte yandan Suudi Arabistan’ın petrol sevkiyatlarını yeniden artırması, ham petrol arzına ilişkin bazı endişeleri azaltan gelişmeler arasında yer aldı. Petrol piyasasında bundan sonraki yön açısından Çin’in ihracat kısıtlamasının ne kadar süreceği ve ABD-İran hattındaki gelişmeler yakından takip edilecek.

Kaynak: Ekonomim