Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. (QUAGR), ABD merkezli bir müşterisinden toplam 1 milyon 984 bin 389 dolar tutarında porselen dış mekân karo siparişi aldığını açıkladı.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, siparişin 30 Eylül 2026 tarihli olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre QUAGR, Amerika Birleşik Devletleri merkezli müşterisinden 20 milimetre kalınlığında porselen dış mekân karo ürünleri için toplam 1.984.389,12 ABD doları tutarında sipariş aldı.

Şirket, söz konusu yeni iş ilişkisini kamuoyunun bilgisine sundu.

QUAGR HİSSESİNDE SON DURUM

Haftanın 4. işlem gününe yükselişle başlayan QUAGR hisseleri, yazım sırasında yüzde 6,49 yükselişle 1,97 TL seviyesinden işlem gördü.

Hissede haftalık bazda kayıp yüzde 13'ü aşarken, aylık değer kaybı ise yüzde 38,05 olarak gerçekleşti.

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