Dünü yüzde 2,79 değer kaybıyla 11.947,18 puandan tamamlayan endeks, yeni işlem gününün açılışında önceki kapanışına göre 79,08 puan ve yüzde 0,66 artış kaydederek 12.026,26 puana yükseldi.

Sektör endeksleri arasında yüzde 1,18 prim yapan bankacılık endeksi yükselişe öncülük ederken, holding endeksi yüzde 0,30 geriledi.

Günün ilk işlemlerinde en çok kazandıran sektör bankacılık olurken, en çok değer kaybeden sektör yüzde 7,84 ile finansal kiralama ve faktoring oldu.

ZİRAAT YATIRIM’DA PARA TRAFİĞİ

Günün ilk yarısında saat 11:58 verilerine göre kurumsal tarafta Ziraat Yatırım işlemleri toplamda -298.832.195 TL net hacimle belirgin bir satış pozisyonuna işaret etti.

Ziraat Yatırım’ın en çok ilgi gösterdiği hisselerin başında madencilik, havacılık ve bankacılık sektörleri yer aldı.

Satış tarafında ise yenilenebilir enerji ve savunma sanayii hisseleri ön planda oldu.

En Çok Alınanlar: TRALT (+97,3 Milyon TL), TRMET (+45,9 Milyon TL), PGSUS (+43,2 Milyon TL), AKBNK (+30,5 Milyon TL) ve ISCTR (+26,8 Milyon TL).

En Çok Satılanlar: ZPLIB (-145,1 Milyon TL), EUPWR (-92,7 Milyon TL), ASELS (-76,8 Milyon TL), YEOTK (-62,9 Milyon TL) ve TUKAS (-29,5 Milyon TL).

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