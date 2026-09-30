BIST TUM bünyesindeki tüm halka açık şirketlerin toplam piyasa değeri aylık bazda yüzde 20 oranında erirken, piyasadan yaklaşık 4,5 trilyon TL silindi.

Tüm borsa şirketlerini kapsayan BIST TUM endeksinde yaşanan bu sert erime, küresel finans krizinin pik yaptığı döneme denk gelen Ekim 2008’deki yüzde 22,5’lik düşüşün ardından kaydedilen en ağır aylık kayıp olarak kayıtlara geçti.

Piyasaya dolar bazında bakıldığında da tablo değişmedi. Şirketlerin toplam değeri dolar bazında yüzde 22,5 oranında (yaklaşık 96 milyar dolar) geriledi.

Bu rakam, Rahip Brunson krizi dönemi olan Ağustos 2018'den bu yana görülen en sert Dolar bazlı aylık düşüş oldu.

GÖSTERGE ENDEKS BIST 100'DE 27 MİLYAR DOLAR ERİDİ

Borsanın ana göstergesi niteliğindeki BIST 100 endeksi de piyasa genelindeki satış baskısından kaçamadı.

BIST 100 şirketlerinin toplam piyasa değeri eylül ayında TL bazında yüzde 16 gerileyerek yine 2008 yılından bu yana BIST 100 ölçeğinde görülen en sert aylık düşüşü kaydetti.

Endeks şirketlerinin dolar bazındaki toplam değer kaybı ise tek bir ayda yaklaşık 27 milyar doları buldu.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat ASELS 336.5 17.629.321.758,00 % -0.59 18:10 AKBNK 67 11.429.701.269,55 % -4.15 18:10 THYAO 283.25 9.925.175.160,00 % -2.83 18:10 YKBNK 34.04 8.670.417.578,34 % -5.44 18:10 ISCTR 12.2 8.344.135.751,12 % -5.79 18:10 Tüm Hisseler

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