Şirket, ABD’de yerleşik bir firma ile ABD pazarına yönelik yıllık 500 adet hücre satışını kapsayan çerçeve anlaşma imzaladığını açıkladı. Anlaşmanın, ASTOR’un anahtarlama ürün grubunda ABD pazarına yönelik ilk satış anlaşması olduğu bildirildi.

Öte yandan fon soruşturması kapsamında şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel, kardeşi Enver Geçgel ve oğlu Yusuf Geçgel hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiği belirtilmişti.

ASTOR HİSSELERİNDE ÜÇÜNCÜ GÜN DE DÜŞÜŞ

ASTOR hisseleri hafta başından bu yana yaşanan düşüşünü 30 Eylül’de de sürdürdü. Paylaştığınız ekran verisine göre TSİ 13.07 itibarıyla hisse yüzde 9,97 düşüşle 190,60 TL’den işlem görüyordu.

Hissede hafta başından bu yana kayıp yüzde 28’i, aylık kayıp ise yüzde 45’i aştı.

ALIM-SATIM YAPAN ARACI KURUMLAR BELLİ OLDU

TSİ 13.20 itibarıyla paylaşılan verilere göre hafta başından bu yana ASTOR’da ilk 5 alıcının toplam net işlemi 1 milyon 25 bin 80 lot, ilk 5 satıcının toplam net işlemi ise 1 milyon 145 bin 192 lot oldu. Böylece ilk 5 alıcı ve satıcı arasındaki fark 120 bin 112 lot net satış olarak gerçekleşti.

EN FAZLA ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR

Aracı kurum Net lot Pay Maliyet Bank of America 395.627 %30,34 223,251 TL İş Yatırım 242.970 %18,64 204,588 TL Midas 165.259 %12,68 224,611 TL Ziraat Yatırım 142.917 %10,96 209,937 TL Global 78.307 %6,01 213,508 TL

Kaynak:ForInvest

EN FAZLA SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR

Aracı kurum Net lot Pay Maliyet Deniz Yatırım -497.543 %38,16 201,023 TL Meksa Yatırım -323.144 %24,79 234,931 TL Bulls Yatırım -184.160 %14,13 224,412 TL QNB -74.951 %5,75 226,014 TL Yapı Kredi -65.394 %5,02 248,133 TL

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