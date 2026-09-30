Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye’nin 30 Haziran itibarıyla Hazine garantili dış borç, kamu net borç ve Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye’nin AB tanımlı genel yönetim borç stoku 16 trilyon 273 milyar lira olarak gerçekleşti. Söz konusu stokun milli gelire oranı yüzde 22,3 oldu.

Kamu net borç stoku ise 10 trilyon 46 milyar lira olarak hesaplandı. Kamu net borç stokunun milli gelire oranı yüzde 13,8 olarak kaydedildi.

Hazine garantili dış borç stoku da 21,6 milyar dolar olarak tespit edildi.