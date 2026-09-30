Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) tasarruf finansman şirketlerine yönelik yeni düzenlemeleri, 1 Ekim 2026 itibarıyla yürürlüğe giriyor. Düzenlemeyle birlikte sözleşme sayılarına sınırlama getirilirken, konut ve taşıt finansmanında uygulanacak üst limitler de yeniden belirlendi.

Faizsiz finansman modeliyle konut, çatılı iş yeri veya taşıt edinmek isteyenlerin kullandığı tasarruf finansman sisteminde yeni dönem başlıyor. Yeni kurallarla sözleşme sayılarından finansman tutarlarına, tasarruf havuzlarında biriken fonların değerlendirilmesinden yüksek tutarlı sözleşmelere kadar birçok alanda değişikliğe gidiliyor.

SÖZLEŞME SAYISINA SINIR

Yeni düzenlemeyle aynı kişi veya risk grubunun sistemde bulundurabileceği aktif sözleşme sayısı sınırlandırılıyor.

Buna göre;

En fazla 1 taşıt finansmanı sözleşmesi yapılabilecek.

Aynı anda en fazla 1 konut veya çatılı iş yeri sözleşmesi bulunabilecek.

Birden fazla araç ya da birden fazla konut sözleşmesi yapılmasına izin verilmeyecek.

Finansman üst limitleri artırıldı

Kişi veya risk grubu bazında kullandırılabilecek sözleşme tutarlarında da yeni limitler uygulanacak.

Taşıt finansmanında azami tutar 6 milyon 250 bin lira olacak.

Konut ve çatılı iş yeri finansmanında üst limit 62 milyon 500 bin lira olarak belirlendi.

Bir kişi veya risk grubunun tüm sözleşmelerindeki toplam tutar da 62 milyon 500 bin lirayı aşamayacak.

TASARRUF HAVUZLARININ KULLANIMINA YENİ SINIRLAR

Yeni düzenlemeyle tasarruf havuzlarında biriken kaynakların daha güvenli ve likit alanlarda değerlendirilmesine yönelik kurallar da getirildi.

Şirketler fonlarını ve şirket hesaplarını yalnızca;

Katılım bankalarındaki TL cinsi özel cari veya katılma hesaplarında,

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen, altına dayalı olmayan yurt içi kira sertifikalarında,

Risk değeri 1 veya 2 olan TL cinsinden katılım esaslı yatırım fonlarında

değerlendirebilecek.

Şirketlerin tasarruf fon havuzlarında atıl şekilde bekleyen kaynakları da sınırlandırılacak. Günlük getirisi olmayan bakiye, bir önceki ay sonunda hesaplanan tasarruf fon havuzunun binde 2'si ile sınırlandırılacak.

YÜKSEK TUTARLI SÖZLEŞMELERDE YENİ LİMİT

Yüksek tutarlı sözleşme kapsamına girmek için gereken alt limitler de yükseltildi.

Taşıt sözleşmelerinde yüksek tutar sınırı 2 milyon 509 bin 800 liradan 5 milyon liraya, konut ve iş yeri sözleşmelerinde ise 6 milyon 274 bin 500 liradan 12 milyon 500 bin liraya çıkarıldı.

Yüksek tutarlı sözleşmelerin toplam hacmi, ilgili dönemdeki toplam sözleşme tutarının en fazla yüzde 5'i olabilecek.

1 Ocak 2025'ten sonra kurulan şirketler için ise kademeli geçiş uygulanacak. Bu şirketlerde oran 30 Haziran 2027'ye kadar yüzde 15, 1 Temmuz-31 Aralık 2027 döneminde ise yüzde 10 olarak uygulanacak.

HİZMET BEDELİ YÜZDE 7

Tasarruf finansman şirketleri, katılımcılardan finansman tutarının yüzde 7'si oranında hizmet bedeli alıyor. Bunun dışında, hizmet bedeli ile zorunlu vergi ve harçlar dışında müşterilerden ek ödeme veya faiz talep edilmiyor.

Sisteme dahil olan katılımcıların kalan borç bakiyesi ise uzun vadeli taksitlere bölünüyor. BDDK da tasarruf finansman sözleşmelerini faizsiz finansman esaslarına göre tanımlıyor.