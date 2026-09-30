Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş., Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV), Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve İktisat Katılım Bankası A.Ş.’nin paylarının bankaya devrine ilişkin süreçte Rekabet Kurumu’na başvuru yaptı.

Bankanın 30 Eylül 2026 tarihinde KAP’a yaptığı açıklamada, daha önce 17 Eylül ve 25 Eylül tarihlerinde yapılan özel durum açıklamalarının ardından pay devir işlemleri kapsamında Rekabet Kurumu nezdinde gerekli izin başvurusunun 30 Eylül’de gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, pay devir işlemlerine ilişkin diğer izin ve onay süreçlerinin ise devam ettiği belirtildi.

KTLEV HİSSELERİ NE DURUMDA?

TSİ 11.40 itibarıyla yüzde 9,93 düşüşte olan KTLEV hisseleri 9,61 TL'den işlem gördü. Hisselerin haftalık bazda kaybı yüzde 40,83, aylık bazda kaybı yüzde 86,07 değer kaybetti.

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