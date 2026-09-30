Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığı bilgilere göre borç yapılandırma ve yeni ortak bulma arayışlarından sonuç alamayan şirket yönetimi, çareyi mahkemeye başvurmakta buldu.

Soma Termik Santral A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından yapılan finansal incelemeler sonucunda şirketin resmen borca batık durumda olduğu tespit edildi.

Yapılan açıklamada, borçların yapılandırılması ve tesise yeni yatırımcı kazandırılmasına yönelik tüm girişimlerin başarısızlıkla sonuçlandığı vurgulandı.

Şirket yönetimi, yasal yükümlülükler doğrultusunda 25 Eylül 2026 tarihi itibarıyla Konya Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak kendi iflasını talep etti.

2015'TEKİ DEV ÖZELLEŞTİRMEDEN BORÇ BATIĞINA

Konya Şeker, 2015 yılında özelleştirme ihalesiyle bünyesine kattığı 6 üniteli ve 990 MW kurulu güce sahip Soma B Termik Santrali ile toplam enerji kapasitesini 1.526,66 MW’a çıkararak elektrik pazarında yaklaşık yüzde 3'lük bir paya ulaşmıştı.

Devralma sürecinde tesisin çevre ve rehabilitasyon yatırımları için 3 yıl içinde 288 milyon dolarlık kaynak aktarmayı planlayan şirket, geçen zaman zarfında tırmanan borç stoku, hukuki engeller ve icra takipleri nedeniyle işletme sürdürülebilirliğini kaybetti.

TKİ’YE 20 MİLYAR TL’LİK BORÇ VE İCRADAN SATIŞ KARARI

İflas sürecini tetikleyen en kritik unsur ise santralin ana hammaddesi olan yerli linyiti tedarik eden kamu kuruluşu Türkiye Kömür İşletmeleri’ne (TKİ) biriken devasa borçlar oldu.

Kömür bedellerini ödemekte zorlanan santralin TKİ’ye olan toplam borcunun faizleriyle birlikte 20 milyar TL’yi aştığı öğrenildi. Kamunun alacaklarını tahsil etmek adına başlattığı yasal takipler sonucunda, Manisa 1. İcra Dairesi geçtiğimiz dönemde dev tesis için icradan satış kararı çıkarmıştı.