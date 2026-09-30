Fon soruşturmasında Tera Portföy yöneticileri adliyeye sevk edildi. Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener'in de aralarında bulunduğu 6 isim adliyede.
Türkiye gündemini sarsan fon soruşturmasında gelişmeler peş peşe gelmeye devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Adliye'ye sevk edilen isimler şu şekilde:
Erdin Özel
Emir Münür Sarpyener
Fatmagül Lafçı
Bolkan Bekçi
Hasan Dörtkardeş
İbrahim halil Rat
Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener
Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel
Emniyette işlemleri sürenler
Özgür Akayoğlu
Altuğ Kantarcı
Kerim Tosun
Nuray Elmastaş
Azize Binnur Tosun
Ali Çil
Tuğba Hicran Ataseven
Duygu Somay
İskender Balcı
İsmet Öğüt
Tolga Tuğtekin
Adem Karatepe
Tuncer Köklü
Ali Yöney
Fırat Kerim Ersoy