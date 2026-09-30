Türkiye gündemini sarsan fon soruşturmasında gelişmeler peş peşe gelmeye devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Adliye'ye sevk edilen isimler şu şekilde:

Erdin Özel

Emir Münür Sarpyener

Fatmagül Lafçı

Bolkan Bekçi

Hasan Dörtkardeş

İbrahim halil Rat



Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener

Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel

Emniyette işlemleri sürenler

Özgür Akayoğlu

Altuğ Kantarcı

Kerim Tosun

Nuray Elmastaş

Azize Binnur Tosun

Ali Çil

Tuğba Hicran Ataseven

Duygu Somay

İskender Balcı

İsmet Öğüt

Tolga Tuğtekin

Adem Karatepe

Tuncer Köklü

Ali Yöney

Fırat Kerim Ersoy