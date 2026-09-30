Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı ağustos ayında bir önceki aya kıyasla 106 bin kişi azalarak 2 milyon 740 bin kişi seviyesine çekildi.

Cinsiyet bazlı dağılımda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,6 seviyesinde kalırken, kadınlarda yüzde 10,1 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM ARTIYOR, ÇALIŞMA SÜRESİ UZADI

Ağustos ayında istihdam tarafında da olumlu bir tablo öne çıktı. İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 136 bin kişi artarak 32 milyon 507 bin kişiye ulaştı.

İstihdam oranı ise 0,1 puan artışla yüzde 48,4 seviyesine yükseldi. Bu oran erkeklerde yüzde 65,8, kadınlarda ise yüzde 31,5 olarak kaydedildi.

Toplam işgücü 29 bin kişilik artışla 35 milyon 247 bin kişiye çıkarken, işgücüne katılma oranı yüzde 52,5 ile sabit kaldı.

İstihdam edilenlerin haftalık ortalama fiili çalışma süresi ise bir önceki aya göre 0,5 saat artarak 42,5 saat olarak gerçekleşti.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK RÜZGARI TERSİNE DÖNDÜ

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, ağustos ayında belirgin bir gerileme gösterdi.

Bir önceki aya göre 1,1 puan azalan genç işsizlik oranı yüzde 13,0 seviyesine indi. Genç erkeklerde işsizlik oranı yüzde 9,7 olurken, genç kadınlarda ise yüzde 19,4 olarak hesaplandı.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 31,0 SEVİYESİNE YÜKSELDİ

Genel işsizlik oranındaki düşüşe karşın; zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 31,0 seviyesine tırmandı.

Zamana bağlı eksik istihdam ile işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,2, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise yine yüzde 20,2 olarak tahmin edildi.