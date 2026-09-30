Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Eylül 2026 dönemine ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Dört kişilik bir ailenin yalnızca yeterli ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 37 bin 801 TL'ye yükseldi.

AÇLIK SINIRI 37 BİN 801 TL OLDU

Türk-İş'in araştırmasına göre dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcamasını ifade eden açlık sınırı eylül ayında 37 bin 801 TL olarak hesaplandı.

Ağustos ayında 37 bin 388 TL olan açlık sınırı böylece bir ayda 413 TL arttı.

YOKSULLUK SINIRI 123 BİN TL'Yİ AŞTI

Dört kişilik bir ailenin gıda ile birlikte barınma, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için gereken toplam gelir tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise 123 bin 130 TL'ye yükseldi.

Yoksulluk sınırı ağustos ayında 121 bin 786 TL seviyesindeydi. Böylece dört kişilik bir ailenin aylık yaşam maliyetinde bir ayda 1.344 TL'lik artış yaşandı.

MUTFAK ENFLASYONU YÜZDE 35'İ AŞTI

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken asgari gıda harcamasındaki aylık artış eylülde yüzde 1,10 olarak hesaplandı.

Mutfak harcamalarındaki son 12 aylık artış yüzde 35,14'e ulaşırken, yıllık ortalama artış yüzde 39,78 oldu. Aralık 2025'e göre yılın ilk dokuz ayındaki artış ise yüzde 25,40 olarak gerçekleşti.

Türk-İş Açlık Sınırı Endeksi (TASE, 2021=100) eylül ayında 1.419,74 seviyesine yükseldi.

ET VE TAVUK FİYATLARI YÜKSELMEYE DEVAM ETTİ

Eylül ayında gıda gruplarındaki fiyat hareketleri farklılık gösterdi. Süt, peynir ve yoğurt grubunda özellikle yoğurt fiyatlarında artış görülürken, süt fiyatlarının ortalamasında belirgin bir değişiklik yaşanmadı. Peynir fiyatları ise büyük ölçüde önceki ay seviyelerinde kaldı.

Et ürünlerinde fiyat artışları devam etti. Dana kıyma ve dana kuşbaşı fiyatları eylülde de yükselirken, kuzu etinde kayda değer bir değişiklik görülmedi.

Tavuk eti fiyatları da artmaya devam ederken yumurtada düşüş yaşandı. Balık sezonunun açılması ise balık fiyatlarında sınırlı bir gerilemeyi beraberinde getirdi.

Kuru baklagillerde nohut ve yeşil mercimek fiyatları büyük ölçüde değişmezken, kuru fasulyede sınırlı artış kaydedildi.

MEYVE VE SEBZE FİYATLARINDA GERİLEME

Meyve ve sebze grubunda ise aylardır beklenen fiyat düşüşünün ilk etkileri görülmeye başladı. Sonbahar ürünlerinin tezgahlara çıkmasıyla bazı ürünlerin fiyatlarında gerileme yaşandı.

Buna karşılık patates ve soğanın yüksek fiyat seviyelerini koruması, sebze grubundaki düşüşü sınırladı.

Eylül ayında hesaplamaya dahil edilen 27 sebze ve 8 meyvede sebzenin ortalama kilogram fiyatı 124,89 TL, meyvenin ortalama kilogram fiyatı 133,75 TL olarak hesaplandı. Ortalama meyve-sebze kilogram fiyatı ise 118 TL oldu.

Ağustos ayında meyvenin ortalama kilogram fiyatı 150,77 TL, ortalama meyve-sebze fiyatı ise 119,41 TL seviyesindeydi.

UN, MAKARNA VE BULGURDA FİYATLAR ARTTI

Ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur ve irmiğin bulunduğu grupta ekmek fiyatı değişmedi. Pirinç ve irmikte de belirgin bir fiyat hareketi görülmezken bulgur, un ve makarna fiyatlarında artış kaydedildi.

Yağ grubunda da yükseliş ağırlıklı bir seyir izlendi. En yüksek fiyat artışı margarinde görülürken ayçiçek yağı ve zeytinyağında da artış yaşandı. Tereyağı fiyatında ise sınırlı gerileme kaydedildi.

Siyah zeytin fiyatları yükselirken yeşil zeytin fiyatları değişmedi.

ÇAY, TUZ VE PEKMEZ DE ZAMLANDI

Diğer gıda ürünlerinde çay fiyatındaki sınırlı yükseliş eylül ayında da devam etti. Tuz ve pekmez fiyatlarında artış görülürken baharat, ıhlamur, bal ve şeker fiyatlarında belirgin bir değişiklik yaşanmadı.

Salça fiyatlarında ise eylül ayında sınırlı düşüş kaydedildi.