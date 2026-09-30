Suudi Arabistan ile Türkiye arasında yürütülen diplomatik temaslar ve varılan mutabakatlar neticesinde, resmi statüye sahip pasaport sahipleri için vize şartı tamamen ortadan kaldırıldı.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında başkent Riyad'da gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında kabul edilen karar, iki ülke arasındaki resmi temasları kolaylaştırmayı hedefliyor.

ANLAŞMANIN ÖNE ÇIKAN DETAYLARI

• Kapsam: Anlaşma yalnızca diplomatik ve hususi (yeşil) pasaport sahiplerini kapsıyor.

• Süre Sınırı: İlgili pasaport hamilleri, her 180 gün içinde toplam 90 günü aşmayan seyahatlerinde vizeden muaf tutulacak.

• Giriş ve Transit: Vizesiz seyahat hakkı; transit geçişleri, ülkeye giriş-çıkışları ve geçici konaklamaları kapsıyor.

İlk adımı 6 Mayıs 2026'da Ankara'daki Türkiye-Suudi Arabistan Koordinasyon Konseyi toplantısında atılan bu düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ve Riyad yönetiminin son onayı ile birlikte resmen yürürlüğe girmiş oldu.