Borsa İstanbul’da işlem gören 3 hisse senedi üzerindeki tedbir kararlarının süresi doluyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul düzenlemeleri doğrultusunda aşırı volatiliteyi önlemek amacıyla getirilen tedbirlerin kalkacağı şirketler ve ilgili kısıtlamalar şu şekilde:

• Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik (TKNKA): Hisse üzerindeki kredili işlem yasağı sona eriyor.

• Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret (AKFIS): Uygulanan kredili işlem yasağı tedbiri kalkıyor.

• Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık (PRZMA): Hisse üzerinde bulunan kredili işlem yasağı ve brüt takas uygulamaları eş zamanlı olarak sona eriyor.

Söz konusu hisse senetleri, 30 Eylül Çarşamba seans açılışından itibaren yatırımcılar tarafından standart piyasa koşullarında ve üzerlerindeki kısıtlamalar olmaksızın işlem görebilecek.

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