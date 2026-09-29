MKK tarafından 29 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, Merkezi Kaydi Sistem’de gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ilişkin kayıtlara yer verildi.

Buna göre MOPAS’ın ikinci taksit temettü ödemesi tamamlandı. Şirketin hisse başına ödeyeceği temettü tutarı şöyle oldu:

Şirket Hisse başına brüt temettü Hisse başına net temettü Hak kullanım tarihi Mopaş (MOPAS) 0,2747252 TL 0,2335164 TL 25 Eylül 2026

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