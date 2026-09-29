Şirket Yönetim Kurulu’nun 3 Ağustos 2026 tarihli kararıyla başlatılan pay geri alım süreci, alınan yeni kararla revize edildi.

Yapılan düzenlemeye göre Reeder Teknoloji’nin yanı sıra bağlı ortaklığı Reeder Elektronik Akademi ve Mağazacılık Ticaret A.Ş. de Borsa İstanbul’da işlem gören REEDR paylarında geri alım işlemi yapabilecek.

Reeder Teknoloji’nin doğrudan geri alım yetkisi ise aynen devam ediyor.

PROGRAM BÜYÜKLÜĞÜ VE LİMİTLER DEĞİŞMEDİ

Geri alım programının toplam büyüklüğünde ve temel şartlarında herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Hem ana şirket hem de bağlı ortaklık tarafından gerçekleştirilecek alımlar, belirlenen 50 milyon adet pay ve 500 milyon TL'lik azami fon limiti dâhilinde ortaklaşa takip edilecek.

Bağlı ortaklık üzerinden yürütülecek alımlar; şirket içi gerekli karar süreçlerinin tamamlanmasının ardından Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde icra edilecek.

Revize edilen program ve süreçte yapılan işlemler, düzenlenecek ilk Genel Kurul toplantısında hissedarların bilgisine sunulacak.

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