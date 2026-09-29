Borsa İstanbul'da işlem gören CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CVKMD) hisselerinde şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik'ten yüklü miktarda alım geldi. Çevik, 12,39-12,80 TL fiyat aralığından toplam 850 bin lot CVKMD hissesi satın aldığını KAP'a bildirdi.

CVKMD'DE 850 BİN LOTLUK ALIM

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) 29 Eylül 2026 tarihinde yapılan açıklamaya göre Hüseyin Çevik, CVK Maden paylarında 850.000 lotluk alış işlemi gerçekleştirdi.

Alımlar 12,39 TL ile 12,80 TL arasındaki fiyatlardan yapıldı.

İşlem fiyatlarının tamamı açıklanmadığı için 850 bin lotluk alımın kesin toplam tutarı hesaplanamıyor. Ancak açıklanan fiyat aralığı dikkate alındığında işlemin büyüklüğü yaklaşık 10,5 milyon TL ile 10,9 milyon TL arasında bulunuyor.

ŞİRKETTEKİ PAYI YÜZDE 70,09'A YÜKSELDİ

Gerçekleştirilen işlemin ardından Hüseyin Çevik'in yönetim kontrolüne sahip olduğu CVK Maden İşletmeleri sermayesindeki pay oranı yüzde 70,09'a, oy hakları ise yüzde 88,78'e yükseldi.