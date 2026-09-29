İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı fon soruşturması, Borsa İstanbul’da çalkantılı saatlerin yaşanmasına neden oldu.

Şirket ve fonlar üzerindeki tedbirler Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) girişimleriyle saatler içinde kaldırılsa da yaşanan belirsizlik piyasada ağır bir bilançoya yol açtı.

Başsavcılığın 26 Eylül tarihli talebi doğrultusunda başlatılan adli süreçte; 46 tüzel kişilik, 18 yatırım fonu ve 42 gerçek kişiyi kapsayan toplam 106 adres hakkında mal varlığına tedbir kararı konuldu.

Kararın ardından piyasalardaki olası kilitlenmelerin önüne geçmek amacıyla devreye giren SPK, savcılığa resmi bir yazı göndererek şirket ve fonlar üzerindeki kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesini talep etti.

Talebi dikkate alan Başsavcılık; 46 şirket ve 18 yatırım fonu üzerindeki mal varlığı tedbirini kaldırırken, 42 gerçek kişiye yönelik adli tedbirlerin devamına karar verdi.

Soruşturma çerçevesinde bugün ise Astor Enerji Başkanı Feridun Geçgel, kardeşi Enver Geçgel ve oğlu Yusuf Geçgel hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

ASTOR HİSSELERİ İKİ GÜN ÜST ÜSTE TABAN

Alınan tedbir kararlarının iptali kısa sürede sağlansa da panik havası Borsa İstanbul’a hızlı yansıdı. Astor Enerji (ASTOR) hisseleri, haftanın ilk iki işlem gününde de üst üste taban fiyata gerileyerek sert değer kaybı yaşadı.

Bu düşüş, şirketin ana hissedarı Feridun Geçgel’in kişisel servetinde devasa bir erimeye yol açtı:

• İki Günlük Kayıp: Forbes verilerine göre soruşturma öncesinde yaklaşık 3,4 milyar dolar servete sahip olan Geçgel, pazartesi ve salı günkü taban serisinin ardından sadece 48 saatte 700 milyon doların (34,3 milyar lira) üzerinde kayıp yaşadı.

• Tarihi Zirveden Gerileme: Haziran ayında ASTOR hisselerinin rekor seviyelere ulaşmasıyla serveti 5,3 milyar doların üzerine çıkan iş insanının toplam varlığı, 29 Eylül 2026 itibarıyla 2,7 milyar dolar seviyesine kadar geriledi.

ASTOR ENERJİ’DEN FON AÇIKLAMASI: "YATIRIMIMIZ SINIRLI DÜZEYDE"

Hisselerdeki çalkantı ve kamuoyundaki spekülasyonlar üzerine Astor Enerji’den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama geldi.

Tartışmalara konu olan yatırım fonlarına ilişkin detay paylayan şirket, SPK tarafından tasfiyesine karar verilen 7 şirkete ait 131 yatırım fonundan yalnızca 3 tanesinde yatırımları bulunduğunu bildirdi.

Bu fonlardaki toplam tutarın 376,6 milyon TL seviyesinde olduğu belirtilirken, söz konusu riskin şirketin genel finansal yapısı ve varlık büyüklüğü karşısında son derece sınırlı bir düzeyde kaldığı vurgulandı.

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