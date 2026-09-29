Ana endeks, açılışta önceki kapanışa göre 76,76 puan ve yüzde 0,61 azalışla 12.516,00 puana geriledi.

Açılış seansında bankacılık endeksi yüzde 0,07’lik sınırlı bir prim sergilerken, holding endeksi yüzde 1,17 değer kaybetti.

Sektör bazında en çok kazandıran yüzde 1,29 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olurken, en belirgin kayıp yüzde 8,14 ile finansal kiralama ve faktoring sektöründe görüldü.

PİYASALARDA İKİ ANA GÜNDEM: KÜRESEL BASKI VE FON SORUŞTURMALARI

Piyasalardaki negatif seyirde; küresel tarafta petrol fiyatlarındaki yükseliş ile tahvil piyasasındaki satış baskısı etkili oluyor. Yurt içinde ise gündemin odağında fon piyasasına yönelik gelişmeler yer alıyor.

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, piyasalara güven vererek "Yaşanan sorun, fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir." ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın bugün ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların yöneticileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

ZİRAAT YATIRIM ALIM TARAFINDA ÖNE ÇIKTI

Ziraat Yatırım, 29 Eylül 2026 tarihli işlemlerde saat 12:25 itibarıyla 119,92 milyon TL net alım hacmi ile dikkat çekti. Kurumun portföy hareketlerinde savunma sanayii ve sanayi devleri alım listesinin başında yer aldı.

Ziraat Yatırım'ın En Çok Aldığı Hisseler:

• ASELS: 82.099.568,00 TL (yüzde 18,75) – Ortalama Maliyet: 354,953 TL

• SAHOL: 26.243.157,15 TL (yüzde 5,99) – Ortalama Maliyet: 87,356 TL

• SASA: 25.289.025,53 TL (yüzde 5,78) – Ortalama Maliyet: 1,934 TL

• CITAS: 19.139.332,80 TL (yüzde 4,37) – Ortalama Maliyet: 118,721 TL

• SISE: 15.490.727,92 TL (yüzde 3,54) – Ortalama Maliyet: 38,625 TL

• Diğer Hisseler: 269.563.221,96 TL (yüzde 61,57)

Ziraat Yatırım'ın En Çok Satış Yaptığı Hisseler:

• THYAO: -35.578.650,25 TL (yüzde 11,19) – Ortalama Maliyet: 290,968 TL

• YYLGD: -30.919.813,77 TL (yüzde 9,73) – Ortalama Maliyet: 7,085 TL

• ZPX30: -22.791.470,95 TL (yüzde 7,17) – Ortalama Maliyet: 208,288 TL

• HALKB: -11.941.117,22 TL (yüzde 3,76) – Ortalama Maliyet: 45,387 TL

• TABGD: -10.686.717,50 TL (yüzde 3,36) – Ortalama Maliyet: 211,238 TL

• Diğer Hisseler: -205.991.565,99 TL (yüzde 64,80)

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.400 ve 12.300 puan destek, 12.600 ve 12.700 puan ise direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor.

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