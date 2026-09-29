Doğum, askerlik, yurt dışı hizmet borçlanması ve Bağ-Kur ihyası tutarları, 1 Ocak 2027 itibarıyla geçerli olacak yeni asgari ücretle birlikte zamlanacak.

Mevcut tarifeden yararlanmak isteyenlerin başvurularını 31 Aralık tarihine kadar tamamlaması gerekiyor.

Ocak ayındaki asgari ücret artışının yüzde 28,4 seviyesinde gerçekleşmesi durumunda; 2 yıllık doğum borçlanmasının maliyeti yaklaşık 72 bin TL, 18 aylık askerlik borçlanmasının maliyeti ise yaklaşık 76 bin TL yükselecek.

DOĞUM BORÇLANMASI HESAPLAMASI

Doğum borçlanmasında aylık en düşük prim ödemesi, başvuru tarihindeki brüt asgari ücretin yüzde 32'si dikkate alınarak hesaplanıyor.

• Mevcut Tutar: 1 aylık borçlanma 10.569,60 TL, 2 yıllık (24 ay) borçlanma ise 253.670,40 TL.

• Yüzde 28,4 Zam Senaryosu: Aylık ödeme 13.571,37 TL’ye, 2 yıllık borçlanma maliyeti ise 325.712,79 TL’ye çıkacak.

• Yüzde 30 Zam Senaryosu: 2 yıllık borçlanma 329.771,52 TL olacak.

• Yüzde 35 Zam Senaryosu: 2 yıllık borçlanma 342.455,04 TL seviyesine ulaşacak.

ASKERLİK VE YURT DIŞI BORÇLANMASINDA ARTIŞ DÜZEYİ

Askerlik ve yurt dışı gibi diğer hizmet borçlanmalarında taban oran yüzde 45 olarak uygulanıyor. Bu nedenle maliyet artışı doğum borçlanmasına göre daha yüksek gerçekleşiyor.

• Mevcut Tutar: Günlük en düşük borçlanma tutarı 495,45 TL, aylık tutar 14.863,50 TL. 18 aylık askerlik borçlanmasının mevcut toplamı 267.543 TL.

• Yüzde 28,4 Zam Senaryosu: 18 aylık askerlik borçlanması 343.525,21 TL’ye yükselecek.

• Yüzde 30 Zam Senaryosu: 18 aylık tutar 347.805,90 TL’ye çıkacak.

• Yüzde 35 Zam Senaryosu: 18 aylık maliyet 361.183,05 TL'yi bulacak.

BAŞVURU VE ÖDEME TAKVİMİ NASIL İŞLİYOR?

Zamsız tarifeden yararlanabilmek için ödeme yapmak şart değil, başvuru yapmak yeterli. e-Devlet üzerinden 31 Aralık sonuna kadar iletilen başvurular, mevcut asgari ücret üzerinden işleme alınacak.

• Hizmet Borçlanması (Doğum/Askerlik): Hesaplanan tutarın tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenmesi gerekiyor.

• Bağ-Kur İhyası ve Yurt Dışı Borçlanması: Tebliğ tarihinden itibaren 3 ay ödeme süresi tanınıyor.

Kaynak: Dünya Gazetesi