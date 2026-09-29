Akaryakıt fiyatları 29 Eylül 2026 Salı günü milyonlarca araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik pompaya yansırken, benzin ve motorinin litre fiyatı birçok şehirde yüksek seviyelerde seyrediyor. Peki bugün benzin ne kadar, motorin kaç TL? İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları şöyle...

BENZİN VE MOTORİN BUGÜN NE KADAR?

Akaryakıt fiyatları, Brent petrol, dolar/TLkuru, uluslararası ürün fiyatları ve vergi düzenlemelerindeki değişimlerden etkileniyor.

29 Eylül itibarıyla İstanbul'da benzinin litre fiyatı 80 TL'nin, motorinin litre fiyatı ise 93 TL'nin üzerinde bulunuyor. Ankara ve İzmir'de motorinin litre fiyatı 94 TL'yi aşmış durumda.

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 80,40 TL

Motorin: 93,50 TL

LPG: 34,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 80,30 TL

Motorin: 93,30 TL

LPG: 34,40 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 81,40 TL

Motorin: 94,60 TL

LPG: 35,09 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 81,70 TL

Motorin: 94,90 TL

LPG: 34,99 TL

AKARYAKITTA 1 EKİM'DE YENİ DÖNEM

Akaryakıt fiyatlarındaki artışların ÖTV üzerinden dengelenmesini sağlayan eşel mobil sistemi 1 Ekim 2026 itibarıyla sona erecek. Ayrıca motorinde eylül ayında litre başına 3 TL olarak uygulanan ÖTV, ekim döneminde 6 TL'ye yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de benzin, motorin ve LPG fiyatlarının oluşumunda uluslararası petrol ve ürün fiyatları ile döviz kuru önemli rol oynuyor. Bunlara ÖTV ve KDV gibi vergilerin eklenmesiyle pompa satış fiyatları ortaya çıkıyor.

Dağıtım şirketleri ve şehirler arasındaki maliyet farklılıkları nedeniyle benzin, motorin ve LPG fiyatları illere, ilçelere ve istasyonlara göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.