Akaryakıt fiyatları 27 Eylül 2026 Pazar günü araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Benzin, motorin ve LPG'nin güncel litre fiyatları şehirler arasında farklılık gösterirken gözler 1 Ekim'de akaryakıta yansıyabilecek yeni artışlara çevrildi. "Benzin ne kadar?", "Motorin kaç TL?" ve "LPG fiyatı ne kadar?" sorularına yanıt aranırken İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel akaryakıt fiyatları belli oldu.

AKARYAKIT FİYATLARINDA 1 EKİM ALARMI

Akaryakıt fiyatlarını takip eden milyonlarca araç sahibinin gözü 1 Ekim'e çevrildi. Mevcut düzenlemede değişiklik yapılmaması halinde benzin ve motorin fiyatlarında vergi kaynaklı yeni artışlar gündemde. Benzinde litre başına 12,48 TL'ye varan, motorinde ise 3,60 TL civarında artış hesaplanıyor.

27 EYLÜL GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 80,40 TL

Motorin: 93,50 TL

LPG: 34,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 80,30 TL

Motorin: 93,30 TL

LPG: 34,40 TL

Ankara

Benzin: 81,40 TL

Motorin: 94,60 TL

LPG: 35,09 TL

İzmir

Benzin: 81,70 TL

Motorin: 94,90 TL

LPG: 34,99 TL