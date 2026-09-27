Borsa İstanbul'da yatırımcıların yakından takip ettiği Astor Enerji (ASTOR) haftayı yüzde 0,29 yükselişle 261,25 TL'den tamamlarken hissede 21-25 Eylül haftasının aracı kurum dağılımı belli oldu.

Verilere göre ASTOR'da ilk 5 alıcı kurum toplam 8 milyon 88 bin 160 lot, ilk 5 satıcı kurum ise 5 milyon 707 bin 602 lot işlem gerçekleştirdi. Böylece ilk 5 kurum bazında 2 milyon 380 bin 558 lotluk net alım farkı oluştu.

ASTOR'U EN ÇOK ALAN ARACI KURUMLAR

ASTOR'da haftanın en güçlü alıcısı Ziraat Yatırım oldu. Kurum 3 milyon 194 bin 72 lot net alım gerçekleştirirken, ilk 5 alıcının yüzde 34,94'ünü oluşturdu. Ziraat Yatırım'ı 2,56 milyon lotla Bank of America takip etti.

Aracı kurum Net lot Pay Maliyet Ziraat Yatırım 3.194.072 %34,94 257,44 TL Bank of America 2.562.268 %28,03 261,207 TL İş Yatırım 1.030.178 %11,27 261,764 TL Global Menkul 922.399 %10,09 260,788 TL Yapı Kredi Yatırım 379.243 %4,15 242,426 TL

Ziraat Yatırım ile Bank of America'nın toplam net alımı 5 milyon 756 bin 340 lota ulaştı.

ASTOR'U EN ÇOK SATAN ARACI KURUMLAR

Satış tarafında ise HSBC ilk sırada yer aldı. HSBC üzerinden 1 milyon 642 bin 417 lot net satış gerçekleşirken kurumun ortalama maliyeti 253,857 TL oldu. HSBC'yi 1 milyon 548 bin 855 lotla Gedik Yatırım takip etti.

Aracı kurum Net lot Pay Maliyet HSBC 1.642.417 %17,96 253,857 TL Gedik Yatırım 1.548.855 %16,94 267,025 TL Ak Yatırım 979.056 %10,71 265,57 TL Oyak Yatırım 863.416 %9,44 247,528 TL TEB Yatırım 673.858 %7,37 257,577 TL

HSBC ve Gedik Yatırım'ın toplam net satışı 3 milyon 191 bin 272 lot olarak gerçekleşti.

ZİRAAT VE BANK OF AMERICA ALDI, HSBC SATTI

ASTOR'daki haftalık kurum dağılımında alım tarafında Ziraat Yatırım ve Bank of America'nın ağırlığı öne çıktı.

İki kurum, ilk 5 alıcının toplam işlemlerinin yaklaşık yüzde 63'ünü gerçekleştirdi. Satış tarafının zirvesinde ise HSBC yer aldı.

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