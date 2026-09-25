Borsa İstanbul'da haftanın son işlem günü öncesinde yatırımcıların gözü BIST 100 endeksinin açılışına çevrildi. Sermaye piyasalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen mesajlar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkındaki istifa iddiaları ve ABD Merkez Bankası'na (Fed) yönelik beklentiler piyasaların gündeminde yer alıyor.

Piyasa değerlendirmesinde Borsa İstanbul'un 25 Eylül 2026 Cuma gününe yatay bir başlangıç yapmasının beklendiği belirtildi.

ERDOĞAN'DAN SERMAYE PİYASALARINA İLİŞKİN MESAJ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, sorunun sermaye piyasalarının sınırlı bir bölümünde ve belirli sayıda fonda ortaya çıktığını, söz konusu gelişmelerin finansal sistem veya Türkiye ekonomisi açısından bir risk oluşturmadığını belirtti.

Benzer sorunların tekrar yaşanmaması amacıyla hukuki ve idari düzenlemeler dahil gerekli tedbirlerin hayata geçirileceğini ifade etti.

ŞİMŞEK İSTİFA İDDİALARINI YALANLADI

Piyasaların takip ettiği bir diğer gelişme Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkındaki istifa iddiaları oldu.

Şimşek, gündeme gelen iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Türkiye'nin ekonomik istikrarını hedef aldığını belirttiği spekülatif haberlere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

ERDOĞAN'DAN F-35 AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilmesi konusunda olumlu bir irade ortaya koyduğunu belirterek bu yaklaşımın somut adımlara dönüşmesini beklediklerini söyledi.

Erdoğan ayrıca Trump ile ilişkilerinin Türkiye-ABD ilişkilerine ivme kazandırdığını ve iki ülke arasındaki iş birliğinde önceki ABD yönetimi dönemine kıyasla önemli mesafe kaydedildiğini ifade etti.

FED'DE YENİ FAİZ ARTIŞI MESAJI

Küresel piyasaların odağında ise Fed'in para politikasına ilişkin beklentiler bulunuyor. New York Fed Başkanı John Williams, yıl sonuna kadar bir faiz artırımının daha makul olabileceğini ifade etti.

Enflasyon konusunda önemli zorlukların devam ettiğini belirten Williams, tam istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin azaldığını ve ABD ekonomisinin kayda değer direnç gösterdiğini söyledi.

Açıklamalar, Fed'in enflasyon risklerine karşı sıkı para politikası duruşunu sürdürebileceği beklentilerini destekledi.

BUGÜN HANGİ VERİLER TAKİP EDİLECEK?

Yurt içinde yabancı ziyaretçi sayıları takip edilecek. Küresel piyasalarda ise gözler ABD'den gelecek dayanıklı mal siparişleri ve Michigan tüketici güven endeksi verilerine çevrilecek.

ABD verilerinin Fed'e yönelik faiz beklentileri üzerinde etkili olabileceği değerlendiriliyor. Çin'de ise Sonbahar Festivali nedeniyle piyasalar kapalı olacak.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 24 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı önemli açıklamalar şöyle;

AHSGY – Antalya Gazipaşa’daki 700 yatak kapasiteli turizm konaklama tesisi projesi için tahsis süresinin dondurulması talebinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylandığı açıklandı.

AKFEN – Akfen İnşaat’ın sermayesinin %10’una karşılık gelen 381.950.442 TL nominal değerli B grubu payın borsada satışa konu edilmesine ilişkin güncellenmiş Pay Satış Bilgi Formu’nun SPK onayına sunulduğu açıklandı.

AKSA – Bağlı ortaklığı Aksa Kompozit’in Tunus’ta havacılık sektörüne yönelik ileri kompozit parça üretimi için şirket kurduğu açıklandı. Yaklaşık 5 milyon dolarlık yatırım kapsamında tesisin 2028’de faaliyete geçmesi planlanıyor.

AKSGY – Berlin’deki konut projesi için kullanılacak 30 milyon euro tutarındaki kredinin teminatı kapsamında, bağlı ortaklığı Akiş Global’in Edge T82’deki %50 payının Berliner Sparkasse lehine rehnedilmesine karar verildi.

AKSGY – Berlin’deki konut projesi için kullanılacak 30 milyon euro tutarındaki kredi kapsamında, Akiş Global lehine toplam 3,7 milyon euroyu aşmayacak tutarda kontrgaranti mektubu düzenlenmesine karar verildi.

AVGYO – Metrocity’deki 95 m² ofisin aylık kira bedelinin 108 bin TL + KDV olarak yenilendiği ve kira sözleşmesinin bir yıl uzatıldığı açıklandı.

AVGYO – Alanya’daki 153 m² bağımsız bölümün aylık kira bedelinin 39.570 TL + KDV olarak yenilendiği ve kira sözleşmesinin bir yıl uzatıldığı açıklandı.

AYES – Yavuz Selim Haybat tarafından ait 232.435 adet payın kaydileştirilmesi için MKK’ya başvuruda bulunuldu.

BERA & GOLDA – Bağlı ortaklığı Kar-su Çamlıca Köyü Su İşletmeleri’ne ait 25.740.000 adet payın, 257,4 milyon TL bedelle diğer bağlı ortaklığı Golda Gıda’ya satıldığı açıklandı.

BRMEN – RE-PIE GSYO tarafından 2.675.000 adet payın kaydileştirilmesi için MKK’ya başvuruda bulunuldu.

CEOEM – Şanlıurfa’da düzenlenecek Teknofest’in koordinasyon ve destek hizmetlerinin şirket tarafından verileceği, bu işten 207 milyon TL + KDV ciro beklediği açıklandı.

DAPGM – Şirket, azami 75 milyon adet pay ve altı ay süreli pay geri alım programı başlatılmasına karar verdi. Geri alınabilecek payların sermayeye oranı %2,83 olarak belirlendi.

DCTTR – Bağlı ortaklığı YAKA IKE, 951 bin dolar tutarında yeni sezon Yunan pamuğu satış sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

DENGE – Bağlı ortaklığı Metrobil Teknoloji’deki %75 payın, 95 milyon TL bedelle şirket ortağı Mehmet Horasan’a devredilmesine karar verildi. Devir bedelinin tahsil edildiği açıklandı.

DESA – İstanbul Finans Merkezi'nde 1 yeni şubenin açılışı yapıldığı açıklandı.

EBEBK – Halil Erdoğmuş tarafından şirket sermayesinin %1,56’sına karşılık gelen 2.500.000 adet payın satışı için SPK’ya başvuruda bulunuldu.

EBEBK – Bağlı ortaklığı Tuna Çocuk Gereçleri’ndeki paylarının tamamı, altı gerçek kişiye toplam 55,4 milyon TL bedelle devredildi. Bu şirket üzerindeki ortaklık ilişkisinin tamamen sona erdiği açıklandı.

ECILC – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım’ı devralarak kolaylaştırılmış usulde birleşmesi için SPK’ya başvuruda bulunuldu.

ERCB – Şirkete uluslararası bir banka tarafından beş yıl vadeli 20 milyon dolar tutarında kredi limiti tahsis edildiği açıklandı.

GRTHO – Şirket, azami 5 milyon adet pay ve 1 milyar TL fon tutarıyla bir yıl süreli pay geri alım programı başlatılmasına karar verdi.

HEDEF – Turkrating tarafından şirketin kredi derecelendirme notunun askıya alındığı açıklandı.

KFEIN – "Yönetici Sorumluluk Sigortası" poliçesinin toplam sorumluluk limiti şirket sermayesinin %25'ini aşacak şekilde yenilendiği açıklandı.

KLYPV – Yurtiçi yerleşik bir şirketle 92,4 milyon TL + KDV bedelli güneş enerjisi paneli satış sözleşmesi imzalandığı, teslimatların yıl sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı açıklandı.

KOCMT – Muş’taki 31,5 MWm/22,5 MWe kapasiteli GES projesi için TEDAŞ’tan proje onayı alındığı ve VEDAŞ ile dağıtım sistemine bağlantı anlaşmasının imzalandığı açıklandı.

LMKDC – 24 Eylül 2026 tarihinde meydana gelen ve merkez üssü Pınarbaşı, Şanlıurfa olan deprem sonrası şirketin Şanlıurfa tesisinde herhangi bir hasar oluşmadığı açıklandı.

MACKO – Mackolik, Match en Direct ve Sahadan mobil uygulamalarına yıl başından 23 Eylül’e kadar toplam 11,1 milyar giriş yapıldığı, uygulama giriş sayısının yıllık bazda %9,6 arttığı açıklandı.

MIATK – Yapay zeka ve bilgisayarlı görü şirketi MEGVII ile Türkiye pazarı için münhasır iş birliği anlaşması imzalandığı açıklandı.

MPARK – Samsun Medikal’in %20 payının 115 milyon dolar bedelle satın alınmasına karar verildi. İşlemle birlikte şirketin Samsun Medikal’deki dolaylı payı %100’e ulaşırken, yedi hastaneyi bünyesinde barındıran iştirak üzerinde tek kontrol sahibi olacağı açıklandı.

ONCSM – Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin 3 yıl süreli kemoterapi ilaç hazırlama ve uygulama hizmet alımı ihalesini 35,2 milyon TL bedelle kazandığı açıklandı.

ORGE – Bodrum Hillside Hotel Projesi’nde sözleşme büyüklüğünün 85,2 milyon TL + KDV artışla 649,3 milyon TL + KDV’ye ulaştığı açıklandı.

PETKM – Master Plan kapsamında imzalanan lisans ve mühendislik sözleşmeleriyle FEED sürecinin resmen başladığı açıklandı. Çalışmaların 2027 sonuna kadar tamamlanması ve bu aşamada yaklaşık 70 milyon dolar yatırım harcaması yapılması planlanıyor.

TCELL – Bağlı ortaklığı BeST’in sermayesinin toplam 7 milyon dolar artırılmasına karar verildi. Sermaye artırımının 5 milyon dolarlık ilk taksidinin ekimde, 2 milyon dolarlık ikinci taksidinin ise aralıkta ödeneceği açıklandı.

TCELL – Bağlı ortaklığı Turkcell Finansman tarafından 6 milyar TL’yi aşmayacak tutarda, 12 aya kadar vadeli kira sertifikası ihracı yapılmasına karar verildi. Sertifikaların tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılacağı açıklandı.

TMPOL – JCR Avrasya, şirketin uzun vadeli ulusal kredi notunu BBB+ (tr)’den BB+ (tr)’ye indirirken, not görünümünü durağandan negatife revize etti.

NAKİT TEMETTÜ ÖDEYECEK ŞİRKETLER

Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi Kapanış Temettü Düşülmüş Baz Fiyat MOPAS 0,2747 0,2335 %1,37 25.09.2026 20,08 19,81

PAY ALIM-SATIMLAR

Borsa İstanbul şirketlerinin paylarında 24 Eylül'de önemli alım satım işlemleri gerçekleşti. KAP'a bildirilen işlemler şöyle;

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.080.940 adet pay 43,80–44,30 TL fiyat aralığından geri alındı. Toplam geri alınan pay sayısı 81.235.456 adede, sermayeye oranı %3,12’ye yükseldi.

AHSGY – Ebubekir Ekşi tarafından 12,58–12,66 TL fiyat aralığından 25.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %22,27’ye yükseldi.

AKFGY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.650.000 adet pay geri alındı. Toplam geri alınan pay sayısı 6.250.000 adede, sermayeye oranı %0,16’ya yükseldi.

ALBTN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 22.000 adet pay 22,88–22,92 TL fiyat aralığından geri alındı. Toplam geri alınan pay sayısı 62.000 adede, sermayeye oranı %0,02’ye yükseldi.

ALFAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 33,64 TL fiyattan geri alındı. Toplam geri alınan pay sayısı 1.225.000 adede, sermayeye oranı %0,33’e yükseldi.

ASGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 38.802 adet pay 10,00 TL fiyattan geri alındı. Geri alınan payların sermayeye oranı %0,0059’a ulaştı.

ATAKP – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 80.000 adet pay 36,12–36,28 TL fiyat aralığından geri alındı. Geri alınan payların sermayeye oranı %0,55’e ulaştı.

AVHOL – Ramazan Burak Telli tarafından 26,50 TL fiyattan 20.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,81’e yükseldi.

AVGYO – Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından 15,76–16,06 TL fiyat aralığından 39.947 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %23,18’e yükseldi.

BAHKM – Serkan Bahadır tarafından 189,00–190,00 TL fiyat aralığından 10.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %63,03’e yükseldi.

BALSU – BG Holding tarafından 6,79–7,00 TL fiyat aralığından 4.750.636 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %41,36’ya yükseldi.

BOBET – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500.000 adet pay 17,00 TL fiyattan geri alındı. Toplam geri alınan pay sayısı 13.753.408 adede, sermayeye oranı %3,62’ye yükseldi.

BOBET – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500.000 adet pay 17,00 TL fiyattan geri alındı. Toplam geri alınan pay sayısı 13.976.477 adede, sermayeye oranı %3,68’e yükseldi.

BURVA – Ümit Gümüş tarafından 453,25 TL fiyattan 25.345 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %57,67’ye yükseldi.

CEMAS – Işıklar Holding tarafından 3,42–3,60 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,45’e yükseldi.

CITAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 6.609.171 adet pay 76,15–93,05 TL fiyat aralığından geri alındı. Toplam geri alınan pay sayısı 6.819.171 adede, sermayeye oranı %3,78’e yükseldi.

DAGI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.230.000 adet pay 5,61–6,09 TL fiyat aralığından geri alındı. Toplam geri alınan pay sayısı 23.809.841 adede, sermayeye oranı %5,95’e yükseldi.

DCTTR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 243.150 adet pay 3,72 TL ortalama fiyattan geri alındı. Toplam geri alınan pay sayısı 2.200.150 adede, sermayeye oranı %0,56’ya ulaştı.

EFOR – Efor Holding tarafından 17,42 TL ortalama fiyattan 91.836.926 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,79’a yükseldi.

EKDMR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 133.000 adet pay 31,62–34,64 TL fiyat aralığından geri alındı. Toplam geri alınan pay sayısı 425.129 adede, sermayeye oranı %0,13’e yükseldi.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.600.000 adet pay 12,96–13,10 TL fiyat aralığından geri alındı. Toplam geri alınan pay sayısı 394.541.049 adede, sermayeye oranı %4,38’e yükseldi.

ERCB – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 22.000 adet B grubu pay 37,23 TL ortalama fiyattan geri alındı. Toplam geri alınan B grubu pay sayısı 67.446 adede, sermayeye oranı %0,09’a yükseldi.

GEDIK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 170.000 adet pay 4,98–5,00 TL fiyat aralığından geri alındı. Toplam geri alınan pay sayısı 76.647.117 adede, sermayeye oranı %3,83’e yükseldi.

GENIL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 825.000 adet pay, 7,25 TL ortalama fiyatla geri alındı.

GLRMK – Gülermak Emlak Yapı İnşaat Yatırım tarafından 144,15–147,00 TL fiyat aralığından 500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %47,30’a yükseldi.

GMTAS – Marmara Capital Portföy tarafından 46,00–48,90 TL fiyat aralığından 1.399.999 adet pay satılırken, fonların şirket sermayesindeki payı %1,79’a geriledi. Haydar Acun ile sahip olunan toplam pay oranı ise %4,69’a düştü.

GRSEL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 490 adet pay 267,50 TL fiyattan geri alındı. Toplam geri alınan pay sayısı 110.415 adede, sermayeye oranı %0,11’e yükseldi.

GSDHO – Delta Global AG tarafından 4,09–4,10 TL fiyat aralığından 3.010.401 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %3,35’e yükseldi. Birlikte hareket eden tarafların toplam payı ise %33,49 oldu.

INTET – Mehmet Ömerbeyoğlu tarafından fiyat istikrarı işlemleri kapsamında 51,65–52,80 TL fiyat aralığından 199.231 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %78,19’a yükseldi.

INVEO – Erhan Topaç tarafından 6,22–6,25 TL fiyat aralığından 337.888 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %81,30’a yükseldi.

IZENR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.000.000 adet pay 4,20 TL fiyattan geri alındı. Toplam geri alınan pay sayısı 5.000.000 adede, sermayeye oranı %0,20’ye yükseldi.

LIDER – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 10,37 TL fiyattan geri alındı. Toplam geri alınan pay sayısı 15.750.000 adede, sermayeye oranı %1,91’e yükseldi.

LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.000 adet pay 11,93–11,96 TL fiyat aralığından geri alındı. Geri alınan payların sermayeye oranı %5,94’e ulaştı.

MASFN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 632.658 adet pay 37,82–38,48 TL fiyat aralığından geri alındı. Toplam geri alınan pay sayısı 1.007.956 adede, sermayeye oranı %0,18’e yükseldi.

MAVI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 254.314 adet B grubu pay 37,58–38,76 TL fiyat aralığından geri alındı. Toplam geri alınan B grubu pay sayısı 15.166.314 adede, sermayeye oranı %1,91’e yükseldi.

MERCN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 14,945 TL ortalama fiyattan geri alındı.

METEN – Metin Güneş tarafından 17,80 TL fiyattan 30.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %35,78’e yükseldi.

MOGAN – Güriş Holding tarafından 140.216 adet pay 8,91 TL ortalama fiyattan alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,18’e yükseldi.

NTHOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 164.000 adet pay 36,92–37,06 TL fiyat aralığından geri alındı. Geri alınan payların sermayeye oranı %10,05’e ulaştı.

OYLUM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 130.000 adet pay 6,05–6,20 TL fiyat aralığından geri alındı. Toplam geri alınan pay sayısı 1.414.369 adede, sermayeye oranı %1,66’ya yükseldi.

OZKGY – Ahmet Akbalık tarafından 12,29–12,35 TL fiyat aralığından 314.081 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %51,85’e yükseldi.

OZKGY – Ahmet Akbalık tarafından 12,14–12,24 TL fiyat aralığından 507.053 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %51,88’e yükseldi.

PCILT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 55.000 adet pay 30,905 TL ortalama fiyattan geri alındı.

PRKME – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 45.000 adet pay 14,99–15,45 TL fiyat aralığından geri alındı. Toplam geri alınan pay sayısı 1.615.251 adede, sermayeye oranı %1,09’a yükseldi.

PSGYO – Mehmet Erdoğan tarafından 2,11 TL fiyattan 25.600.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %16,17’ye yükseldi.

PSGYO – Fatih Erdoğan tarafından 2,11 TL fiyattan 25.600.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %16,17’ye yükseldi.

PSGYO – Fatih Erdoğan tarafından 1,88 TL fiyattan 3.677.311 adet pay alındı.

RNPOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.000.000 adet pay 1,89–2,02 TL fiyat aralığından geri alındı. Toplam geri alınan pay sayısı 3.360.000 adede, sermayeye oranı %0,56’ya yükseldi.

SMRTG – Halil Demirdağ tarafından 4,90 TL fiyattan 5.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,28’e, oy hakkı %0,15’e ulaştı.

SSAAT – Hamza Kaya, 22 Eylül tarihli pay alım bildirimini düzeltti. 21–22 Eylül’de toplam 720.212 adet pay 20,3 milyon TL bedelle alınırken, şirket sermayesindeki payı %28,01’e yükseldi.

TRALT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.250.000 adet pay 48,18–48,60 TL fiyat aralığından geri alındı. Toplam geri alınan pay sayısı 76.250.000 adede, sermayeye oranı %4,25’e yükseldi.

TUKAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 22.000.000 adet pay 2,32–2,34 TL fiyat aralığından geri alındı. Toplam geri alınan pay sayısı 122.000.000 adede ulaştı.

TUREX – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.285.150 adet pay 5,551 TL ortalama fiyattan geri alındı. Toplam geri alınan pay sayısı 3.997.689 adede, sermayeye oranı %0,37’ye yükseldi.

25 Eylül 2026 Cuma günü sermaye artırımı gerçekleştirecek şirket bulunmuyor.

25 Eylül 2026 Cuma günü genel kurulu olan şirket bulunmuyor.

(İNFO YATIRIM)